இரவு நேரத்தில் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற ஆட்சியர்- வலுக்கும் சர்ச்சை
முறையான அறிவிப்போ, ஊடகங்களின் பங்கேற்போ இன்றி ரகசியமாகவும், ஆடம்பரமாகவும் நடைபெற்ற விழாவின் பின்னணி குறித்து சுகாதாரத்துறை உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
Published : July 19, 2026 at 5:14 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற பட்டம் வழங்கும் விழாவில், மரபுகளை மீறி இரவு நேரத்தில் வினோதமாக நடத்தப்பட்டதும், இதில் தனிப்பட்ட முறையில் மாவட்ட ஆட்சியர் கலந்து கொண்டதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நேற்று பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. பகல் நேரத்தில் நடைபெற வேண்டிய விழா, இந்த ஆண்டு இரவு நேரத்தில் நடத்தப்பட்டுள்ளது. மருத்துவப் படிப்பை முடிக்கும் மாணவர்கள், கண்ணியமான முறையில் பட்டங்களைப் பெறும் விழா, இங்கு முற்றிலும் மாறுபட்டுள்ளது. கல்லூரி ஆண்டு விழாவை போல டிஜே இசையுடன் ஆட்டம், பாட்டம் கொண்டாட்டம் என மிக ஆடம்பரமாக விழா நடந்து முடிந்துள்ளது.
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இந்நிலையில், மாணவர்களின் ஐந்தாண்டு கால உழைப்பிற்குப் பிறகு அவர்கள் பெறும் பட்டமளிப்பு விழாவை, இத்தகைய கொண்டாட்ட நிகழ்வாக மாற்றியது, கல்விச் சூழலுக்குப் புறம்பானது என சமூக ஆர்வலர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த பிரம்மாண்ட விழாவிற்காக, 2020-2026 பிரிவை சேர்ந்த 250 மாணவர்களிடம் இருந்து தலா ரூ.15,000 வீதம், மொத்தம் ரூ.37,50,000 வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இவ்வளவு பெரிய தொகையை வசூலித்து, எதற்காக இரவு நேரத்தில் அவசர அவசரமாக இந்த விழா நடத்தப்பட்டது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மேலும், இந்த விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆட்சியர் கலந்துகொள்வது குறித்த எந்த ஒரு தகவலும், மாவட்ட மக்கள் தொடர்பு அலுவலகத்தின் (PRO) அதிகாரப்பூர்வக் குழுவில் பகிரப்படவில்லை.
இதுகுறித்து ஆட்சியரிடம் கேட்டபோது, "திருநெல்வேலியில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி சார்பாக என்னை தனிப்பட்ட முறையில் அழைத்தார்கள், அதனால் நான் சென்று வந்தேன்" என்று பதிலளித்துள்ளார்.
ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெறும் ஒரு பட்டம் வழங்கும் விழா, எப்படி முறையாக அறிவிக்கப்படாமல், 'தனிப்பட்ட நிகழ்வாக' கருதப்பட்டு ஆட்சியர் பங்கேற்க முடியும் என்ற விமர்சனம் எழுந்துள்ளது.
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முறையான அறிவிப்போ அல்லது ஊடகங்களின் பங்கேற்போ இன்றி, ரகசியமாகவும், ஆடம்பரமாகவும் நடைபெற்ற இந்த பட்டமளிப்பு விழாவின் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து சுகாதாரத்துறை உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும் கல்வியாளர்களும் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.