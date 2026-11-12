10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அறிவிக்கப்பட்ட சில நிமிடங்களில் குற்றவாளி தப்பியோட்டம் – மதுரை நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பு
தப்பியோடிய ராஜாவை, மதுரை மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம், அண்ணா பேருந்து நிலையம், ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
Published : November 12, 2026 at 10:24 PM IST
மதுரை: மதுரை மாவட்ட முதலாவது போதைப்பொருள் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில், கஞ்சா விற்பனை வழக்கில் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இளைஞர், தண்டனை அறிவிக்கப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே நீதிமன்ற வளாகத்திலிருந்து தப்பிச் சென்ற சம்பவம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், சிறுமலை தேன்மலை பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா(25). இவர், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு, திண்டுக்கல் மாவட்ட போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு, மதுரை மாவட்ட முதலாவது போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
|இதையும் படிங்க.. தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு: இழப்பீடு வழங்குமாறு உயிரிழந்த இளைஞரின் தாயார் வழங்க கோரிக்கை
இந்நிலையில், நீதிபதி சுதாகர் முன்னிலையில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட விசாரணையின் முடிவில் ராஜா குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டார். அவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை விவரங்களைக் கேட்ட ராஜா, நீதிமன்றத்தில் அமர்ந்திருந்தபோது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அங்கிருந்து நைசாக நழுவித் தப்பியோடியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீசார், அவரைத் தேடியபோதுதான் அவர் தப்பியோடியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மதுரை மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம், அண்ணா பேருந்து நிலையம், ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கியப் பகுதிகளில் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளி, போலீசாரின் கண்காணிப்பையும் மீறி தப்பியோடிய சம்பவம் மதுரையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.