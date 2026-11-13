10 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்ததும் ஓட்டம் பிடித்த குற்றவாளி - தனிப்படை சுற்றிவளைத்து பிடித்தது எப்படி?
முதலில் தப்பியோடிய ராஜாவை பிடிப்பதற்காக மாட்டுத்தாவணி, அண்ணா பேருந்து நிலையம், ஆரப்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர்.
Published : November 13, 2026 at 11:44 AM IST
மதுரை: மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கஞ்சா விற்பனை வழக்கில் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதும் நீதிமன்றத்திலிருந்து தப்பியோடிய இளைஞரை, தனிப்படை போலீசார் நேற்று இரவு சுற்றிவளைத்துப் பிடித்தனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலை தேன்மலை பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா (25) என்பவர் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மாவட்ட போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு மதுரை மாவட்ட முதலாவது போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், நேற்று நீதிபதி சுதாகர் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட விசாரணையின் முடிவில் ராஜா குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து அவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை விவரங்களைக் கேட்ட ராஜா, நீதிமன்றத்தில் அமர்ந்திருந்தபோது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அங்கிருந்து லாவகமாக நழுவித் தப்பி ஓடியுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த காவல்துறையினர், அவரைப் பிடிப்பதற்காக மாட்டுத்தாவணி, அண்ணா பேருந்து நிலையம், ஆரப்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கிடையே, தப்பியோடிய ராஜாவைப் பிடிக்க திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தேடுதல் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்று இரவு திண்டுக்கல்லில் பதுங்கியிருந்த ராஜாவை எஸ்.பி தலைமையிலான தனிப்படை காவல்துறையினர் சுற்றிவளைத்துப் பிடித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: 'தேனி சிறை கைதிகள் சமையல் கரண்டியை ஆயுதமாக பயன்படுத்தினர்; சட்டையை கிழித்து காலில் கட்டி ஓடினர்' - டிஎஸ்பி விஷ்ணு பிரியா வெளியிட்ட 'திடுக்' தகவல்
சில தினங்களுக்கு முன் தான் தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள தேக்கம்பட்டி கிளைச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிய விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து, தப்பியோடிய கைதிகள் அனைவரும் பிடிபட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவர் பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருந்தார். எனினும், அதனைத் தொடர்ந்து கோவை மாவட்டத்தில் ஒரு கைதி சிறை வளாகத்திற்குள் இருந்து தப்பிச்சென்று பிடிபட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து கைதிகளுக்கான பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், நீதிமன்றத்தில் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அறிவிக்கப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே குற்றவாளி தப்பியோடியதும், பின்னர் எஸ்.பி. தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் அவரைத் தீவிரமாகத் தேடிப்பிடித்ததும் மதுரையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.