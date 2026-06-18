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தனித்தொகுதிகளில் கிறிஸ்தவர்கள் போட்டியிடுவதை தடுக்க கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி

தனித்தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பட்டியலின வேட்பாளர்களின் சாதிச் சான்றுகளை தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 7:16 PM IST

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சென்னை: இந்து, சீக்கியம் மற்றும் பௌத்த மதங்களை பின்பற்றும் பட்டியல் இனத்தவர்கள் மட்டுமே தனித் தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதை உறுதி செய்யக் கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் பட்டியல் இனத்தவருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட 44 தனித் தொகுதிகளில் இந்து, சீக்கியம் மற்றும் பௌத்த மதங்களை பின்பற்றும் பட்டியல் இனத்தவர்களை மட்டுமே போட்டியிட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து, இந்து மக்கள் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத், சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

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அந்த மனுவில், "44 தனித் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களில் 90 சதவீதத்தினர் கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று தெரியவந்துள்ளதால், வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது அரசியல் சாசனம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என அனைத்து தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கும் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "தனித்தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பட்டியலின வேட்பாளர்களின் சாதிச் சான்றுகளை தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். போலி சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பித்துள்ளது கண்டறியப்பட்டால், அந்த வேட்புமனுக்களை நிராகரிக்க தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கி தலைமை தேர்தல் ஆணையம் கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டே அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது" என்று கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

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அதேசமயம், ஒரு வேட்பாளர் போலிச் சான்று கொடுத்தாலும் தேர்தல் அதிகாரிகளின் ஆய்வின்போது தப்பித்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு அவர் வெற்றி பெற்றால், அவருடைய தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து தேர்தல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்யலாம் எனவும் தங்கள் உத்தரவில் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

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