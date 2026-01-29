இந்தியை பிரதானப்படுத்தி பெயர் பலகைகள்; சென்னை மின்சார ரயில் நிலையங்களில் வெடித்த சர்ச்சை
ரயில் நிலைய பெயர் பலகைகள் வாயிலாக மத்திய அரசு இந்தி திணிப்பு செய்வதாக திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 29, 2026 at 9:49 PM IST
சென்னை: புனரமைக்கப்பட்டு வரும் ரயில் நிலையங்களின் புதிய பலகைகளில் ஆங்கிலத்திற்கு பதிலாக இந்தி மொழி பிரதானப்படுத்தி இருப்பது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு ரயில் நிலையங்களை புனரமைக்கும் பணியில் ரயில்வே துறை ஈடுபட்டு வருகிறது. அதன்படி, மத்திய அரசின் 'அம்ரித் பாரத்' நிலைய திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுமார் 75-க்கும் மேற்பட்ட ரயில் நிலையங்களை பயணிகளின் வசதிக்காக புனரமைப்பு பணிகளை ரயில்வே துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.
பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் வைக்கப்படும் ரயில் நிலைய பெயர் பலகையில் முதலில் தமிழ், இரண்டாவதாக ஆங்கிலம், மூன்றாவதாக இந்தி என்ற வரிசையில் பெயர் பலகை இருக்கும். ஆனால் தற்போது புனரமைப்பு செய்யப்படும் ரயில் நிலையங்களில் வைக்கப்படும் பெயர் பலகைகளில் தமிழ் முதலாவதாகவும், இந்தி இரண்டாவதாகவும், ஆங்கிலம் மூன்றாவதாகவும் இருப்பது போன்ற பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் மக்கள் திட்டம் என்ற பெயரில் மத்திய அரசு தமிழகத்தில் வலுக்கட்டாயமாக இந்தியை மக்களிடத்தில் திணிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவதாக பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். தற்போது சென்னையில் உள்ள பெருவாரியான மின்சார ரயில் நிலையங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அங்கு வைக்கப்படும் பெயர் பலகைகள் தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் என்ற வரிசையிலேயே வைக்கப்படுகின்றன. சென்னையில் புனரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய மின்சார ரயில் நிலையங்களான சென்னை கடற்கரை மற்றும் பூங்கா ரயில் நிலையங்களில் இதுபோன்ற பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டிருப்பது பொதுமக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், ரயில் நிலைய பெயர் பலகைகள் வாயிலாக மத்திய அரசு இந்தி திணிப்பு செய்வதாக திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தன்னுடைய எக்ஸ் தள வலைப்பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ''கல்லக்குடியில் தொடங்கியது, சென்னை பூங்கா வரை தொடர்கிறது. அவர்கள் திணிப்பதை நிறுத்தப் போவதுமில்லை. நாம் அதை எதிர்ப்பதில் ஓயப்போவதுமில்லை.'' என்று தெரிவித்துள்ளார்.