துரைமுருகன் கூட்டத்தில் பணப்பட்டுவாடா - வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ
தேர்தல் கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் பறக்கும் படையினர் உடனடியாக பண விநியோகம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : April 4, 2026 at 9:54 PM IST
வேலூர்: காட்பாடியில் துரைமுருகன் பரப்புரை கூட்டத்தில் பணம் விநியோகம் செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், தற்போது அதுகுறித்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது.
தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் தீவிரமாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், அவரது சொந்த தொகுதியான காட்பாடியில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அந்த கூட்டத்தில் அதிகமான மக்கள் திரண்டிருந்தது கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த கூட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களான பொன்னை அருகே உள்ள மகிமண்டலம், முத்தரசிகுப்பம், விண்ணம்பள்ளி மற்றும் பெருமாள் குப்பம் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்கள் டாட்டா ஏஸ் மற்றும் லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டனர்.
இவர்களுக்கு பணம் வழங்கி, மீண்டும் அவரவர் கிராமங்களுக்கு அனுப்பியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பணம் வழங்கப்படும் காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதனால் தேர்தல் விதிமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தேர்தல் கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் பறக்கும் படையினர் உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: எந்த சூழ்நிலையிலும் மொழித் திணிப்பை தமிழ்நாடு ஏற்காது - தர்மேந்திர பிரதானுக்கு முதலமைச்சர் பதிலடி
இந்த நிலையில், காட்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் ராமு கூறியதாவது, “எதிர்க்கட்சியாக நாங்கள் கூட்டம் நடத்தினால் மக்கள் தானாகவே வருகிறார்கள். ஆனால், இவர்களுக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு இல்லாததால் பணம் கொடுத்து கூட்டம் நடத்துகிறார்கள். இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. தேர்தல் பறக்கும் படை மற்றும் காவல்துறை தங்கள் கடமையை முறையாக செய்யவில்லை. ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார்கள். இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் அளிப்பேன்" என்றார்.