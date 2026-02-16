ETV Bharat / state

நீதிபதி பெயரை சொல்லி லஞ்சம் வசூலித்ததாக வந்த கடிதம் எங்களுடையது அல்ல - வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் விளக்கம்

முன்னதாக கடிதம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற விஜிலென்ஸ் பிரிவு விசாரணைக்கு நீதிபதி நிர்மல்குமார் உத்தரவிட்டதுடன், அந்த வழக்குகளை விசாரிப்பதிலிருந்தும் விலகினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 16, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தங்க வர்த்தக மோசடி வழக்கில் சாதகமான உத்தரவைப் பெற நீதிபதிக்கு கொடுக்க மூத்த வழக்கறிஞர் பணம் வசூலித்ததாக எழுதப்பட்ட கடிதம் தங்களுடையது இல்லை என குறிப்பிட்டு, அனைத்திந்திய நீதிக்கான வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் உயர் நீதிமன்ற பதிவாளருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது.

89 கோடியே 90 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க வர்த்தக மோசடி தொடர்பாக சிபிஐ பதிவு செய்திருந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி நரேஷ் பிரசாத் அகர்வால் என்பவரும், வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக் கோரி கணேஷ் அகர்வால் என்பவரும் தனித்தனியாக தாக்கல் செய்த மனுக்களை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.நிர்மல்குமார் விசாரித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், மனுதாரர்களுக்காக ஆஜராகும் மூத்த வழக்கறிஞர், அவர்களுக்கு சாதகமான உத்தரவைப் பெற நீதிபதிக்கு கொடுக்க வேண்டும் என கூறி, வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களிடம் 50 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளதாக நீதிபதி நிர்மல்குமார், மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை, சிபிஐ ஆகியோருக்கு நீதிக்கான அகில இந்திய வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்ததாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

அனைத்திந்திய நீதிக்கான வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் உயர் நீதிமன்ற நிர்வாகத்துக்கு எழுதிய கடிதம்
அனைத்திந்திய நீதிக்கான வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் உயர் நீதிமன்ற நிர்வாகத்துக்கு எழுதிய கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சம்பந்தப்பட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் குற்றச்சாட்டுக்களை மறுத்ததுடன், நீதிமன்றத்தின் எந்த விசாரணைக்கும் தயாராக இருப்பதாக கூறினார். இதையடுத்து, கடிதம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற விஜிலென்ஸ் பிரிவு விசாரணைக்கு நீதிபதி நிர்மல்குமார் உத்தரவிட்டதுடன், அந்த வழக்குகளை விசாரிப்பதிலிருந்தும் விலகினார்.

இதனிடையே, இந்த விவகாரம் குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளருக்கு, அனைத்திந்திய நீதிக்கான வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பில் அதன் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் யு. அதியமான் பிப்ரவரி 16 இல் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அதில், 'நீதிபதி நிர்மல்குமாருக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தில் தங்கள் அமைப்பின் பெயர் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மூத்த வழக்கறிஞர் ஒருவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்திதாள்கள் மூலமாக தெரிய வந்துள்ளது.

நீதிபதி நிர்மல்குமாருக்கோ அல்லது வேறு எவருக்குமோ தங்கள் அமைப்பிலிருந்து எந்த புகார் கடிதத்தையும் அனுப்பவில்லை. புகாரில் தங்கள் அமைப்புக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. நீதிபதிக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாரிமுனை முகவரியில் தங்கள் அமைப்போ அல்லது அமைப்பை சார்ந்தவர்களோ செயல்படவில்லை. தங்கள் அமைப்பு வண்டலூரில் உள்ள முகவரியில் செயல்பட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாடு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் கீழ் செயல்படும் அமைப்பில், செயலாளர் என்ற பதவியே இல்லை. தங்கள் அமைப்பின் பெயரை தவறாகப் பயன்படுத்தி அவதூறு பரப்புவதற்கும், அவப்பெயரை ஏற்படுத்துவதற்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதால், சம்பந்தப்பட்டவர்களை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது' என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 'தங்கள் அமைப்பின் பெயரைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட போலி கடிதம் தொடர்பாகத் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கவும், போலிக் கடிதத்தின் பின்னணியில் உள்ளவர்கள் மீதும் உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது,' என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மதுரை காங்கிரஸ் கூட்டத்தால் மாணிக்கம் தாகூருக்கு சிக்கல்? பெங்களூரு விரைந்த செல்வப்பெருந்தகை!

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
JUDGE NIRMAL KUMAR
நீதிபதிக்கு பணம்
தங்க வர்த்தக மோசடி
BRIBE FOR FAVORABLE ORDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.