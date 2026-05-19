முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தியபோது செல்ஃபி வீடியோ எடுத்தவரால் சர்ச்சை

"நான் வீடியோ எடுப்பதை முதல்வர் நன்கு அறிந்திருந்தார். அவர் எங்களை தடுக்கவில்லை; அதுகுறித்து கேட்கவும் இல்லை" என்று சிம்மச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.

முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தியபோது வீடியோ எடுத்தவர்
Published : May 19, 2026 at 11:00 PM IST

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், ஒருவர் செல்ஃபி வீடியோ எடுத்து சமூக ஊடகங்களில் பதிவேற்றம் செய்தது விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், தமிழக முதல்வராக கடந்த 10-ஆம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். தொடர்ந்து அவர் பல்வேறு ஆய்வுக் கூட்டங்ளை நடத்தி வருகிறார்.

முதலமைச்சராக அவர் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தொழில் அதிபர்கள், மாணவர் அமைப்பினர், திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினர், திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்தினர் என பல்வேறு தரப்பினரும் அவரை சந்தித்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தினமும் காலை 10 மணிக்கு முன்பாக தலைமைச் செயலகம் வரும் தமிழக முதல்வர் விஜய், மாலை 4.30 மணி வரை இருந்து பல்வேறு ஆய்வு கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்.

இந்நிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்யை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தமிழ்நாடு மாநில ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் ஸ்மிதா சதாசிவம், தண்டுவட பாதிப்படைந்தோர் சங்கத்தின் நிறுவனர் ஞானபாரதி, தமிழ்நாடு மாற்றுத் திறனாளிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சிம்மச்சந்திரன், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சமூகநீதி இயக்கத்தின் தலைவர் சரவணன், தமிழ்நாடு மாற்றுத் திறனாளிகள் உரிமைகள் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர் சாந்தகுமாரி ஆகியோர் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

அப்போது, மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சிம்மச்சந்திரன், முதல்வர் உடனான சந்திப்பை தனது கைப்பேசியில் செல்ஃபி வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தார்.

இதையடுத்து, அரசு அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தியதை ரீல்ஸ் எடுத்து பகிர்வதா என விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஆனால், அந்த வீடியோவில் இருப்பவர்கள் மாற்றுத் திறனாளிகள் சங்கத்தினர், அரசு அதிகாரிகள் அல்ல என்று அரசு தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து வீடியோவை வெளியிட்ட சிம்மச்சந்திரனிடம் கேட்டபோது, "நாங்கள் 35 ஆண்டுகளாக பலமுறை பல்வேறு முதல்வர்களை சந்தித்துள்ளோம். அப்போதெல்லாம் நாங்கள் பயத்துடன் பேசுவோம். நீங்கள் ஒருவர்தான் எங்களை தனியாக அழைத்து பேசுகிறீர்கள் என்று முதல்வரிடம் கூறினேன். அதற்கு அவர் சிரித்தார்.

முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் ஏன் வீடியோ எடுத்தீர்கள் என்று யாரும் எங்களை கேட்கவில்லை. நான் வீடியோ எடுப்பதை முதல்வர் நன்கு அறிந்திருந்தார். அவர் எங்களை தடுக்கவில்லை. அதுகுறித்து கேட்கவும் இல்லை. ஆனால், செய்தித் தொடர்பு அதிகாரிகள் மட்டும் ஏன் வீடியோ எடுக்கிறீர்கள் என கேட்டனர். மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.

