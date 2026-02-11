திமுக கூட்டணியில் தொடரும் நெருடல்: 2006இல் கூட்டணி ஆட்சியை தவறவிட்டதா காங்கிரஸ்?
2006இல் திமுகவுக்கு பாமக ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், காங்கிரஸ் இல்லாமல்கூட ஆட்சியை தொடர திமுகவுக்கு வாய்ப்பிருந்தது. ஆனால், மத்தியில் திமுக தனது ஆதரவை வாபஸ் வாங்கியிருந்தால், காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி தொடர்ந்திருக்குமா? என்பது கேள்விக்குறியே.
Published : February 11, 2026 at 10:52 PM IST
சென்னை: 2006இல் கூட்டணி ஆட்சியில் இடம்பெறும் வாய்ப்பை காங்கிரஸ் கட்சி தவறவிட்டது என்ற மாணிக்கம் தாகூரின் குற்றச்சாட்டுக்கு உண்மையானதா? அப்போதைய மத்திய காங்கிரஸ் ஆட்சியின் அச்சணியை திமுக தன்வசம் வைத்திருந்த நிலையில், அப்போது நடந்து என்ன என்பதை விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரிரு மாதங்களில் நடைப்பெற உள்ளது. திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டியாக தேர்தல் நடைப்பெற உள்ளது. இதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை பெரிய கட்சிகள் வேகமாக செய்து வருகிறது. குறிப்பாக, அதிமுக - தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினர் தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர். அதிமுக கூட்டணி இல்லாமல் தனியாக இருப்பதாக பேசப்பட்டு வந்த நிலையில், பாஜக இணைந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உருவானது. இந்த கூட்டணியில் யாரும் எதிர்பாரத வகையில் அமமுக இணைந்தது பேசு பொருளாக மாறியது.
அதிமுக - தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாமக, ஐஜேகே, தமாக, அமமுக, புதிய நீதி கட்சி, தமிழக முன்னேற்ற கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இணைந்துள்ளன. அதேபோல் திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து வரும் காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, மதிமுக, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, மனித நேய மக்கள் கட்சி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தற்போது வரை திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து வருகின்றன.
ஆனால் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து நீடிக்குமா? என்ற கேள்வி கடந்த சில நாட்களாக அக்கட்சி நிர்வாகிகளின் கருத்துக்களால் எழுந்துள்ளது. இதற்கு ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ள ஒரு பிரிவினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதே திமுக-காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள நெருடலுக்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. ஆட்சியில் பங்கு என்பது கட்சியில் ஒரு பிரிவினர் மட்டும் அல்லாமல் மேலிட தலைவர்கள் வரை அந்த எண்ணமும் பலமாகவே உள்ளதே, திமுக - காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இடையேயான வார்த்தை மோதல்களுக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தங்களுடன் இணைந்து போட்டியிடும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு தருவோம் என்று கூறிய உடனே பற்றிய ஆட்சியில் பங்கு என்ற தீ இன்னும் அணையாமல் எரிந்து வருகிறது. ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூறும் போதே, ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை என்று அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெளிவுப்படுத்தினார்.
அப்போது பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, அமைச்சர் அவருடைய கருத்தை கூறியுள்ளார், முதல்வர் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றார். இந்நிலையில், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் வலியுறுத்தல் காரணமாகவே, கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழு அமைப்பதை திமுக இழுத்தடிக்கிறது என்ற பேச்சும் எழுந்தது.
காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு சிலர் கருத்து தான் ஆட்சியில் பங்கு என்றால் அகில இந்திய தலைமை இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கலாம், ஆனால் இந்த விவகாரம் தொடர்கிறது என்றால் அகில இந்திய தலைமையும் இதை விரும்புகிறது என்றே கூறப்படுகிறது. எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் பங்கு கேட்பதற்கு தவெக முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. தவெக தங்களுக்கு இன்னொரு மாற்றாக இருப்பதை, திமுக தலைமையிடம் அக்கட்சியில் உள்ள சில நிர்வாகிகள் சமூக வலைதளம் உள்ளிட்ட பல வழிகளில் மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கூட்டணி ஆட்சி தொடர்பாக முதல்வரிடம் கருத்து கேட்கப்பட்ட நிலையில், தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி சரிவராது என்று ஒரேவரியில் பதிலளித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் கனவை கலைத்தார். இதற்கு பதில் அளித்த செல்வப்பெருந்தகை, முதல்வர் அவருடைய கருத்தை கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக அகில இந்திய தலைமை உரிய முடிவு எடுக்கும்" என தெரிவித்தார்.
முதல்வர் கருத்துக்கு சமூக வலைதளத்தில் பதில் அளித்த காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "தமிழ்நாட்டின் தனித்துவம் என்ற காரணத்தை கூறி அதிகாரத்தைப் பகிர விரும்பாமல் ஏன் மறைந்து கொள்கிறார்கள்? இந்தியாவின் மற்ற அனைத்து மாநிலங்களும் கூட்டணி ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்கின்றன அல்லவா? தமிழ்நாட்டின் மக்கள், மற்ற இந்தியர்களைப் போலவே, கூட்டணி அரசுகளுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் கொண்டவர்கள் அல்ல" என கூறியுள்ளார்.
அதே போல முதல்வரின் கருத்து குறித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர், "மக்கள் முடிவு செய்வார்கள் கூட்டணி ஆட்சியா? அல்லது ஒரு கட்சி ஆட்சியா என்பதை, 2006-யில் மக்கள் தீர்பை செயல்படுத்தாதது காங்கிரஸ் கட்சியின் தவறு" என பதிவிட்டுள்ளார்.
2006 தேர்தலில் நடந்தது என்ன?
2006 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், பாமக, சிபிஐ, சிபிஎம், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிகள் இடம்பெற்றன. இதேபோல் அதிமுக கூட்டணியில் மதிமுக, விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளும், தேமுதிக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தனித்தும் தேர்தலை சந்தித்தது.
இந்த தேர்தலில் திமுக 96 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் கட்சி 34 இடங்களிலும், பாமக 18 இடங்களிலும், சிபிஎம் 9 இடங்களிலும், சிபிஐ 6 இடங்களிலும், ஐயூஎம்எல் 1 தொகுதி என 164 தொகுதிகளை வென்றது. அதேபோல் அதிமுக 61 இடங்களிலும், மதிமுக 6 இடங்களிலும், விசிக 2 இடங்கள் என 69 தொகுதிகளை வென்றது. தேமுதிக சார்பில் விஜயகாந்த் ஒருவர் மட்டும் வென்றார்.
பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் வேண்டும் என்ற நிலையில், திமுக 96 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றிபெற்றிருந்தது. கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை இருந்தாலும், திமுகவுக்கு மெஜாரிட்டி இல்லை என்பதால் கூட்டணி ஆட்சி அமையும் என அப்போதே எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் திமுக காங்கிரஸ், பாமக ஒத்துழைப்புடன் தனியாகவே ஆட்சி அமைத்தது. இந்த 2006இல் அமைந்த திமுக ஆட்சியை தான் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மைனாரிட்டி அரசு என ஆட்சி முடியும் வரை விமர்சித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், 2006 ஆம் ஆண்டு அப்போதே கூட்டணி ஆட்சி ஏற்படுத்தாமல் விட்டது காங்கிரஸ் செய்த தவறு என மாணிக்கம் தாகூர் தற்போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சிஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்டு முதல்வர் மறுத்த நிலையில், தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தையை எப்படி அணுக போகிறது காங்கிரஸ் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
முன்னதாக, 2004 மக்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி இந்திய அளவில் சொற்ப இடங்களில் மட்டுமே வென்ற நிலையில், தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி 39 இடங்களிலும் வென்று, மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்க முக்கிய காரணமாக இருந்தது. 2006 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவில், திமுகவுக்கு பாமக உறுதியாக ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், காங்கிரஸ் இல்லாமல் கூட ஆட்சி அமைக்கலாம் என்ற நிலையில் திமுக இருந்தது. ஆனால், மத்தியில் திமுக தனது ஆதரவை வாபஸ் வாங்கியிருந்தால், காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி தொடர்ந்திருக்குமா? என்பது கேள்விக்குறியே.