முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து - வேலூர் திமுக கவுன்சிலர் விழுப்புரத்தில் கைது
திமுக கவுன்சிலர் சரவணனின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு குறித்து 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, போலீசார் அவரை சென்னைக்கு அழைத்துவர உள்ளனர்.
Published : October 28, 2026 at 4:17 PM IST
திருவள்ளூர்/ விழுப்புரம்: முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறைக்கு அழைத்து வரப்பட்டபோது, முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்ததாக, வேலூர் திமுக கவுன்சிலர் சரவணனை, விழுப்புரத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர்.
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக, கட்சி நிதி என்ற பெயரில் ரூ.100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அந்த புகாரின் அடிப்படையில் முன்னாள் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், அக்டோபர் 26ஆம் தேதி கைது செய்தனர். பின்னர், அவர் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
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அன்பில் மகேஸை கைது செய்து போலீஸ் வாகனத்தில் புழல் சிறைக்கு அழைத்து வரும்போது, அவரை கைது செய்ததற்கு எதிராக புழல் சிறை வாசல் முன்பு திமுகவினர் கோஷங்களை எழுப்பினர். அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர், "கரூரிலேயே அவரை (முதலமைச்சர் விஜய்) முடித்திருந்தால் இந்த நிலைமை வந்திருக்காது" என்று சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசினார்.
அன்பில் மகேஸ் கைது தொடர்பான வீடியோவில் அவருடைய குரல் மட்டும் தனித்து தெரிந்ததுடன், அந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது. இதையடுத்து, மிரட்டும் தொனியில் பேசியவர் யார் என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, அந்த வீடியோவில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியது, வேலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த திமுக கவுன்சிலர் சரவணன் என்பது தெரியவந்தது.அவரை கைது செய்ய போலீசார் வேலூர் சேன்றபோது, அவர் தலைமறைவாகி விட்டார். இதையடுத்து, 4 தனிப்படைகளை அமைத்து அவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். அவர் விழுப்புரத்தில் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து அங்கு சென்ற போலீசார் சரவணனை கைது செய்தனர். அவருடைய சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்திய பின், 4 பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை போலீசார் சென்னைக்கு அழைத்துவ உள்ளனர்.