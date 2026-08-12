வருவாயை அதிகரித்து கடன் சுமையை கட்டுப்படுத்துவதே அரசின் நோக்கம் - நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்
அரசு திட்டமிட்டுள்ள 15,000 கோடி ரூபாய் கூடுதல் வருவாய் பல்வேறு துறைகளில் இருந்து திரட்டப்படும் என நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் குறிப்பிட்டார்.
Published : August 12, 2026 at 6:00 PM IST
சென்னை: வருவாயை அதிகரித்து கடன் சுமையை கட்டுப்படுத்துவதே தமிழக அரசின் முக்கிய நோக்கம் என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப் பேரவையில் நிதியமைச்சர் பதிலுரை வழங்கிய பின்னர் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பட்ஜெட் தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இடைக்கால பட்ஜெட்டில் 2,29,579 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்த சொந்த வருவாய், திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில் 2,26,820 கோடி ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், வருவாய் அதிகரிப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் 15,000 கோடி ரூபாய் கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது. அப்படியானால், அந்த கூடுதல் வருவாய் எங்கே கணக்கிடப்பட்டுள்ளது? திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில் அது ஏன் பிரதிபலிக்கவில்லை என நிதியமைச்சர் விளக்க வேண்டும்" என்றார்.
இதற்கு பதில் அளித்த நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், "2025-26 ஆம் ஆண்டின் உண்மையான வருவாய் 1.92 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில், 2026-27 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் 2.25 லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கும் என முந்தைய அரசு மதிப்பிட்டிருந்தது. இது சுமார் 19 சதவீத வளர்ச்சியாகும்.
வழக்கமாக வருவாய் வளர்ச்சி 7 முதல் 8 சதவீதம் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், 19 சதவீத வளர்ச்சி என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்ற மதிப்பீடு. எனவே, தற்போதைய திருத்த நிதிநிலை அறிக்கையில் சராசரியாக 11.7 சதவீத வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு 2.14 லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.
இதனுடன், கூடுதல் வருவாய் திரட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. GST மூலம் ரூ.5,000 கோடி, முத்திரை மற்றும் பதிவுத்துறை மூலம் ரூ.5,000 கோடி, கலால் வரி மூலம் ரூ.1,500 கோடி, மோட்டார் வாகன வரி மூலம் ரூ.750 கோடி என குறைந்தபட்சம் ரூ.11,750 கோடி கூடுதல் வருவாய் திரட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. GST, சுரங்க வருவாய் உள்ளிட்ட பிற நடவடிக்கைகளும் இதில் இடம்பெறுகின்றன.
சில நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே நடைமுறைக்கு வந்து வருவாய் வரத் தொடங்கியுள்ளது. மொத்தமாக ரூ.15,000 கோடி கூடுதல் வருவாய் இலக்கை எட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
இதன் பிறகு பேசிய முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, "கடந்த ஆண்டின் உண்மையான செலவினத்தை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு அடுத்த ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தயாரிக்க முடியாது. இயற்கை பேரிடர், நீதிமன்ற வழக்குகள், ஆட்சேர்ப்பு தாமதம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஒரு ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதி முழுமையாக செலவாகாமல் இருக்கலாம். அதனால் அடுத்த ஆண்டும் அந்தத் திட்டத்துக்கு நிதி தேவையில்லை எனக் கூற முடியாது.
GST வரி விகிதக் குறைப்பு காரணமாக கடந்த ஆண்டு வருவாய் குறைந்தது. ஆனால் இந்த ஆண்டு வரி வருவாய் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே அதிக வருவாய் மதிப்பீடு என்பது யதார்த்தமற்றது அல்ல; அது லட்சியமான மதிப்பீடு. மேலும், அரசு அறிவித்த 15,000 கோடி ரூபாய் கூடுதல் வருவாய் உண்மையில் கருவூலத்திற்கு வந்துவிட்டதா? அதன் விவரங்கள் என்ன?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதில் அளித்த நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் "15,000 கோடி ரூபாய் கூடுதல் வருவாய் பல்வேறு துறைகளில் இருந்து திரட்டப்படும். கலால் வரி மூலம் சுமார் ரூ.1,500 கோடி, மோட்டார் வாகன வரி மூலம் ரூ.750 கோடி, முத்திரை மற்றும் பதிவுத்துறை மூலம் சுமார் ரூ.5,000 கோடி கூடுதல் வருவாய் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. GST, சுரங்க வருவாய் உள்ளிட்ட பிற வழிகளிலும் வருவாய் திரட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கைகளில் சில ஏற்கனவே செயல்பாட்டுக்கு வந்து வருவாய் கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட ரூ.15,000 கோடி கூடுதல் வருவாய் இலக்கை விரைவில் எட்டுவோம். மேலும், 2025-26ல் கடன்–வருவாய் விகிதம் 3.43 மடங்காக இருந்த நிலையில், 2026-27ல் அது 3.14 மடங்காக குறைந்துள்ளது. கடன்–GSDP விகிதமும் 28 சதவீதத்தில் இருந்து 27 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
அதிக கடன் வாங்காமல், வருவாயை அதிகரித்து கடன் சுமையை கட்டுப்படுத்துவதே அரசின் நோக்கம். இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக முன்னேற்றும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன" என்றார்.