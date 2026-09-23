ETV Bharat / state

சமூக நீதி மாணவர் விடுதிகளில் குறைகளா? நிவர்த்தி செய்ய 24 மணிநேர கட்டுப்பாட்டு மையம் தொடக்கம்

உப்புமா, சேமியா உப்புமா உள்ளிட்ட உணவு வகைகளுக்கு மாற்றாக, தங்களுக்கு விருப்பமான உணவு வழங்க வேண்டும் என மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து சமூக நீதி விடுதிகளில் உள்ள மாணவர்களிடம் பேசும் அமைச்சர் வன்னி அரசு
கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து சமூக நீதி விடுதிகளில் உள்ள மாணவர்களிடம் பேசும் அமைச்சர் வன்னி அரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சமூக நீதி விடுதிகளில் தங்கியுள்ள மாணவர்களின் குறைகளை உடனுக்குடன் நிவர்த்தி செய்யும் வகையில், 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறையை அமைச்சர் வன்னி அரசு தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநர் அலுவலகத்தில், இந்த கட்டுப்பாட்டு அறையை சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு இன்று திறந்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து, கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் மாணவர்களுடன் வீடியோ கால் வாயிலாக உரையாடிய அமைச்சர், விடுதிகளில் வழங்கப்படும் உணவு, குடிநீர், அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மாணவர்களின் நலன் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் வன்னியரசு கூறுகையில், "சமூக நீதி மாணவர் விடுதிகளில் உணவு, குடிநீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்பாக தொடர்ந்து புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதன் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு விடுதியிலும் அதிகாரிகள் நேரடியாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

அதேபோல, விடுதிகளில் வழங்கப்படும் காலை உணவு தொடர்பாக மாணவர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 'எங்கே செல்லும் இந்த பாதை'... ரூ.1,200 முதியோர் உதவித்தொகைக்காக 200 ரூபாய் கடன் வாங்கி வந்த முதிய தம்பதியர்

உப்புமா, சேமியா உப்புமா உள்ளிட்ட உணவு வகைகளுக்கு மாற்றாக, தங்களுக்கு விருப்பமான உணவு வழங்க வேண்டும் என மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்து, சாத்தியமானவற்றை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், விடுதிகளில் ஏற்படும் குறைகளை மாணவர்கள் உடனடியாக தெரிவிக்கும் வகையில், 73388 01456 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த எண்ணில் மாணவர்கள் மட்டுமின்றி, விடுதிகளில் உள்ள குறைகள் தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களையும் பொதுமக்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் அனுப்பலாம். வாட்ஸ்அப் மூலம் பெறப்படும் புகார்கள் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட்டு, தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மாணவர் விடுதிகளில் உணவு, குடிநீர் பிரச்சனைகள் மட்டுமின்றி, பழைய கட்டடங்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பாகவும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

கட்டடங்களின் உறுதித்தன்மை குறித்து சந்தேகம் உள்ள இடங்களில், மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, மாற்று இடங்களில் தங்க வைப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

எத்தனை விடுதிக் கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன, எந்தெந்த கட்டடங்களில் உடனடி பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது என்பது தொடர்பாக கணக்கெடுப்பு நடைபெற்று வருகிறது. விடுதி கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்" என அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறினார்.

இதைத் தொடர்ந்து, ஆதி திராவிடர் மாணவர்களுக்கான வெளிநாட்டு கல்வி உதவித்தொகை தொடர்பாக விளக்கம் அளித்த ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இயக்குநர் செந்தில் ராஜ், "வெளிநாடுகளில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், இதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பிரத்யேக இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு தகுதியின் அடிப்படையில் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

TAGGED:

அமைச்சர் வன்னி அரசு
ஆதி திராவிடர் மாணவர் விடுதிகள்
கட்டுப்பாட்டு மையம்
முதல்வர் விஜய்
SC ST HOSTELS CONTROL ROOM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.