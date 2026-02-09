ETV Bharat / state

பாலத்தின் குறுக்கே கயிறு கட்டிய ஒப்பந்ததாரர்; தவித்த பொதுமக்கள் - நடந்தது என்ன?

தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு திருப்பத்தூர் போலீசார் விரைந்து வந்து பாலத்தின் குறுக்கே கட்டியிருந்த கயிற்றை அவிழ்த்து அப்புறப்படுத்தினர்.

பாலத்தின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட கயிறு
பாலத்தின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட கயிறு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 9:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: கட்டுமான பணிகளை முடித்தும் பில் வராததால் ஆத்திரம் அடைந்த ஒப்பந்ததாரர் பாலத்தில் யாரும் செல்லக் கூடாது எனக்கூறி கயிறு கட்டியதால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளானார்கள்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அடுத்த ராச்சமங்கலம் பெருமாள் வட்டம் பகுதியில் சிறிய பாலம் அமைப்பதற்கு ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ரூ.30 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ராச்சமங்கலம் விநாயகபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சிவாஜி (45) என்பவர் டெண்டர் எடுத்து, பாலத்தை 15 மாதத்தில் கட்டி முடித்ததாக கூறப்படுகிறது.

பாலத்தை கட்டி முடித்து பல மாதங்களை ஆன நிலையில், அரசு தரப்பில் இருந்து பில் வராததால் ஆத்திரமடைந்த ஒப்பந்ததாரர் சிவாஜி, பாலத்தில் யாரும் செல்லக்கூடாது, எனக்கு இன்னும் பில் வரவில்லை என கூறி கயிறு போட்டு கட்டி உள்ளார். இதனால் பெருமாள் வட்டம் பகுதியை சேர்ந்த ஒரு தம்பதி மருத்துவமனைக்கு சென்று விட்டு மீண்டும் வீடு திரும்ப முடியாமல் சிரமப்பட்டனர்.

மேலும், கைக்குழந்தை வைத்திருந்த பெண்மணி கயிற்றை தாண்டி வீட்டிற்கு சென்ற அவல நிலையும் ஏற்பட்டது. பின்னர் தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு திருப்பத்தூர் கிராமிய போலீசார் விரைந்து வந்து பாலத்தின் குறுக்கே கட்டியிருந்த கயிற்றை அவிழ்த்து அப்புறப்படுத்தினர்.

இதையும் படிங்க: உணவகத்தில் வடமாநிலத்தவர்களை தாக்கிய தலைமைக் காவலர் பணியிடை நீக்கம்

இந்நிலையில் பாலம் அமைத்த ஒப்பந்ததாரர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். பாலம் கட்டுமான பணிகளை முடித்தும் பில் வராததால், பாலத்தில் யாரும் செல்லக் கூடாது என, ஒப்பந்ததாரர் கயிறு கட்டிய சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதோடு, பொதுமக்களும் மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர்.

TAGGED:

BRIDGE TIRUPATTUR
பாலத்தில் கயிறு கட்டிய ஒப்பந்ததாரர்
திருப்பத்தூர் பாலம் குறுக்கே கயிறு
ROPE WAS TIED ACROSS BRIDGE
TIRUPATTUR CONTRACTOR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.