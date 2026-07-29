ETV Bharat / state

பணி நிரந்தரம் கோரி அமைச்சர் நிர்மல்குமாரை முற்றுகையிட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள்!

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

மின்சார வாரியத்தின் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் சங்க தலைவர் மகேந்திரன்
மின்சார வாரியத்தின் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் சங்க தலைவர் மகேந்திரன் (Etv Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக பணியாற்றுபவர்கள் அவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமாரை முற்றுகையிட்டு கோரிக்கை விடுத்தனர்.

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று மின்சார வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு பின்புறத்தில் சுமார் 7,000க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் ஒன்றிணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட மின்சார வாரியத்தின் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணி நிரந்தரம் கோரிக்கையை வலியுறுத்த மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமாரை சந்திப்பதற்காக செவ்வாக்கிழமை (ஜூலை 28) தலைமைச் செயலகத்திற்கு சென்றனர்.

அங்கு, மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமாரை சந்தித்த ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் அவர்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அவரை முற்றுகையிட்டனர். தொடர்ந்து அமைச்சரிடம் பேசிய ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வோம் என்று வாக்குறுதி அளித்திருந்தீர்கள்.

ஆனால், தவெக ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு மாதங்கள் கடந்த பின்பும், ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பி அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை முற்றுகையிட்டனர்.

இதற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “பொறுமையாக இருங்கள்” என்று மட்டும் தெரிவித்துள்ளார். அப்போது திடீரென அந்த பகுதியில் இருந்த அனைவரும் அமைச்சரை முற்றுகையிட முயன்றதால் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அருகில் இருந்த காரில் ஏறி புறப்பட்டார்.

இதையும் படிங்க: ரயில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் முக்கிய மாற்றம் - ஆகஸ்ட் 1 முதல் அமல்

இதுகுறித்து தமிழக மின்சார வாரியத்தின் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் சங்க மாநில தலைவர் மகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, “தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை ஐந்து முறை ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வோம் என எங்களுடன் சேர்ந்து போராடியது.

தற்போது ஆட்சிக்கு வந்ததும், பணி நிரந்தரம் செய்யாமல் இழுத்தடிக்கிறது. சாகும் வரை எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும். மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமாரை முற்றுகையிட்டு நாங்கள் கேள்வி எழுப்பினால் அமைச்சர் முறையாக பதிலளிக்க மறுக்கிறார்” என்று தெரிவித்தார். இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர்.

TAGGED:

MINISTER NIRMAL KUMAR
ELECTRICITY DEPARTMENT
CONTRACT WORKERS
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
CONTRACT WORKERS JOB REGULARISATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.