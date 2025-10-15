ETV Bharat / state

ஐஎன்எஸ் ராஜாளி வளாகத்தில் ஒப்பந்த ஊழியர் உயிரிழப்பு; அரக்கோணம் போலீசார் விசாரணை!

உரிய மருத்துவ அறிக்கைகள், சிசிடிவிமூலமாக உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் மேலதிக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஐஎன்எஸ் ராஜாளி வளாகம்
ஐஎன்எஸ் ராஜாளி வளாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ராணிப்பேட்டை: ஐஎன்எஸ் ராஜாளி வளாகத்தில் ஒப்பந்த ஊழியர் உயிரிழந்த அதிர்ச்சியில், அவரது உறவினரும் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அரக்கோணத்தில் உள்ள இந்திய கடற்படையின் ஐஎன்எஸ் ராஜாளி வளாகத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர விபத்து மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த இரண்டாவது மரணம், அந்தப் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாகவேடு அருகிலுள்ள கீழாந்துறை கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் (40). இவர் அரக்கோணத்திலுள்ள ஐஎன்எஸ் ராஜாளி வளாகத்தில் கட்டட பணியில் ஒப்பந்த ஊழியராக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த சில தினங்களாக 2வது மாடியில் வேலை பார்த்து வந்த அவர், சம்பவத்தன்று மண் மற்றும் கட்டிடப் பொருட்களை மேல் மாடிக்கு எடுத்துச் செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், எதிர்பாராதவிதமாக அவர் 2வது மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்ததாக தெரிகிறது. இதில் அவர் படுகாயம் அடைந்தார். உடனடியாக சக ஊழியர்கள் அவரை மீட்டு அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மேல்சிகிச்சைக்காக காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லும் வழியிலேயே அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மரணத்துக்குப்பின் அவரது உடல் மீண்டும் அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்த தகவலை சுரேஷின் குடும்பத்தாரும் உறவினர்களும் அறிந்ததும், அவர்கள் பதற்றத்துடன் மருத்துவமனைக்கு விரைந்தனர். அப்போது அவரது உறவுக்கார பெண் பிச்சையம்மாள் (60) சுரேஷின் உடலை பார்த்து கதறி அழுந்தார். அப்போது திடீரென அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.

இதுதொடர்பாக, அரக்கோணம் டிஎஸ்பி ஜாபர் சித்திக், தாலுகா இன்ஸ்பெக்டர் சிவக்குமார் உள்ளிட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த இரட்டை மரண சம்பவம் அந்தப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து அரக்கோணம் டிஎஸ்பி ஜாபர் சித்திக்கை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "ஐஎன்எஸ் ராஜாளி வளாகத்தில் ஒப்பந்த ஊழியராக பணியாற்றியவர் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். இது ஓர் விபத்து என ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் தெரிகிறது. மரணத்திற்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகள், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், கட்டுமான பணி முறைகள் உள்ளிட்டவை பற்றி முழுமையாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும். அதேபோல் மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே உறவினர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவமும் மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. உரிய மருத்துவ அறிக்கைகள் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களை கொண்டு இந்த வழக்கில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

INS RAJALI DEATH ISSUE
ஒப்பந்த ஊழியர் உயிரிழப்பு
என்எஸ் ராஜாளி
ராணிப்பேட்டை
CONTRACT WORKER DIES

