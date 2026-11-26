ரூபாய் 1,020 கோடி ஒப்பந்த முறைகேடு- கே.என்.நேருவின் சகோதரர் உதவியாளர் கவிபிரசாத் கைது
ஒப்பந்த முறைகேடு வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள், வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 9:25 PM IST
சென்னை: ரூபாய் 1,020 கோடி ஒப்பந்த முறைகேடு நடைபெற்றதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரனின் உதவியாளர் கவிபிரசாத்தை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தங்களை ஒதுக்கீடு செய்ததில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. இதுகுறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் அரசு ஒப்பந்தங்களைப் பெற்றுத் தருவதற்காக ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து சட்டவிரோதமாகப் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகவும், குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு ஒப்பந்தங்களை ஒதுக்குவதற்காக முறைகேடுகள் செய்யப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்த விவகாரத்தில் சுமார் ரூபாய் 1,020 கோடி அளவிற்கு ஒப்பந்த முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை அளித்த தகவல்களின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் நகராட்சி, நிர்வாகத்துறை அமைச்சரும், திருச்சி மேற்கு தொகுதியின் எம்எல்ஏவுமான கே.என்.நேரு, அவரது சகோதரர்கள் மற்றும் கே.என்.நேருவின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரனின் உதவியாளர் கவிபிரசாத் உள்ளிட்ட 13 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தனர்.
இதையடுத்து வழக்கில் தொடர்புடையவர்களின் வீடுகள் மற்றும் அவர்களுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். மேலும் வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரனின் உதவியாளரான கவிபிரசாத் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளிநாடு செல்ல முயன்றபோது விமான நிலையத்தில் அவரை லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தினர். அவரிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர், விசாரணை மேற்கொண்ட பின்னர் அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து கவிபிரசாத்திடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின்போது கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் அவரிடம் மீண்டும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக தற்போது கவிபிரசாத்தை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர், கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
இந்த வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் அவரது உதவியாளர் கவிபிரசாத் ஆகியோரின் பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனால் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் யாருடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டன?, ஒப்பந்தங்கள் அரசு விதிமுறைகளின்படி முறையாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டனவா? அல்லது குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு சாதகமாக விதிமுறைகள் மீறப்பட்டனவா? என்பது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.