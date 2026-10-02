தொடர் விடுமுறை: பேருந்து நிலையங்களில் துறை அமைச்சர் ஆய்வு; விதிகளை மீறிய பேருந்துகளுக்கு அபராதம்!
திருசெந்தூரில் வட்டார போக்குவரத்துறை அலுவலர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி இயங்கி வந்த பேருந்துகளுக்கு 47 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
Published : October 2, 2026 at 10:52 AM IST
கோயம்புத்தூர்/தூத்துக்குடி: காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகளின் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் ஆய்வு மேற்கொண்ட நிலையில், திருச்செந்தூரில் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது தொடர்பாக ஆய்வு நடத்தினார்.
காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார இறுதி நாட்கள் போன்ற தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் சிரமமின்றி சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல ஏதுவாக, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பல்வேறு சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், கோவை காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பேருந்துகள் இயக்க நிலவரம் குறித்து போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் நேற்று (அக்டோபர் 1) ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இந்த ஆய்வின் போது பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்திருந்த பயணிகளிடம் உரையாடிய அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், பேருந்துகள் சரியான நேரத்திற்கு வருகின்றனவா என்றும், கட்டணம் மற்றும் பயணத்தில் ஏதேனும் சிரமங்கள் உள்ளனவா என்றும் கேட்டறிந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, பயணிகள் கூறிய கோரிக்கைகளையும், கருத்துகளையும் கேட்டறிந்த அவர், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், “தொடர் விடுமுறை நாட்களில் கூட்ட நெரிசலின்றி பாதுகாப்பாகப் பயணம் செய்ய அரசு அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப கூடுதல் சிறப்புப் பேருந்துகளை இயக்கவும் தயார் நிலையில் உள்ளனர்” என்று தெரிவித்தார். அமைச்சரின் இந்த ஆய்வின்போது போக்குவரத்து துறை உயர் அதிகாரிகள், பேருந்து நிலைய அலுவலர்கள் மற்றும் துறை சார்ந்த பணியாளர்கள் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.
திருச்செந்தூரில் வட்டார போக்குவாத்து அலுவலர் ஆய்வு
அதேபோல, தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர், உடன்குடி, சாத்தான்குளம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இருந்து தினமும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகள் திருச்செந்தூர் வழியாக சென்னை, கோவை, திருப்பூர், பெங்களூரு உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக பண்டிகை காலங்கள் மற்றும் தொடர் விடுமுறை நாட்களில் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன.
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இந்நிலையில், திருச்செந்தூர் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர் ஆரோக்கிய செல்வி தலைமையில், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் கார்த்திகா மற்றும் வட்டாரப் போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் ஆகியோர் திருச்செந்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
மொத்தமாக 32 ஆம்னி பேருந்துகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. அதில் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி இயங்கி வந்த ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ரூபாய் 49,500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.