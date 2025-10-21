தொடர் கனமழை... கடலூரில் 500 ஏக்கர் பரப்பிலான சம்பா பயிர்கள் சேதம்!
வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மூன்று நாட்களாக கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பெய்து வருவதால் விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்படைந்து வருகின்றனர்.
கடலூர்: கனமழை காரணமாக 500 ஏக்கருக்கும் மேல் பரப்பிலான விவசாய நிலங்களில் மழை நீர் புகுந்து சம்பா நெல் நடவு பயிர்கள் சேதம் அடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை பரவலாக பெய்து வரும் நிலையில் கடலூர், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம், உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தடுத்த நாட்களில் பருவமழை இன்னும் தீவிரமாகும் என தெரிவித்துள்ள வானிலை ஆய்வு மையம், 23ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் அனைத்து இடங்களிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக முன்னெச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. மேலும், 24ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்யும் என்றும் குறிப்பாக, இன்று விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.
அத்துடன், தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இது அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் மேற்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, தெற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என்றும் கூறியுள்ளது.
இதற்கிடையில், வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மூன்று நாட்களாக கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பெய்து வருவதால் விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்படைந்து வருகின்றனர். இந்த ஆண்டு இயல்பை விட 50 சதவீதம் பருவ மழை எதிர்பார்க்கலாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், இன்று, நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் ஆகிய மூன்று தினங்களிலும் கடலூர், விழுப்புரம், புதுவை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் அதிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில் கடலூர் மாவட்டம், புவனகிரியில் பெய்த தொடர் மழையின் காரணமாக, 500 ஏக்கருக்கும் மேல் பரப்பிலான விவசாய நிலங்களில் மழை நீர் புகுந்து நெல் நடவு பயிர்கள் சேதம் அடைந்துள்ளன.
புவனகிரி அடுத்த ஓடாக்கநல்லூர், சாந்தமங்கலம், சக்தியமங்கலம், வெள்ளியங்குடி ஆகிய கிராம பகுதிகளில் சம்பா நெல் நடவு பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி சேதம் அடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து விவசாயிகள், ''ஏக்கருக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து நாங்கள் பயிர்களை விதைத்தோம். தற்பொழுது மழை நீரால் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டது. நாங்கள் இனி என்ன செய்வோம்? பொதுப்பணித்துறை முறையாக வடிகால் வாய்க்கால்களை தூர்வாராததால் விளை நிலங்களில் தேங்கியுள்ள நீர் வடியாமல் பயிர்கள் அழுகும் நிலைக்கு சென்றுள்ளன'' என விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.