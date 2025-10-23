ETV Bharat / state

தொடர் கனமழையால் மரக்காணத்தில் உப்பு உற்பத்தி பாதிப்பு!

கடந்த நான்கு நாட்களாக பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக உப்புளங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் உப்பு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர் கனமழையால் மரக்காணத்தில் உப்பு உற்பத்தி பாதிப்பு
தொடர் கனமழையால் மரக்காணத்தில் உப்பு உற்பத்தி பாதிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 23, 2025 at 7:00 PM IST

விழுப்புரம்: தொடர் கனமழையால் மரக்காணத்தில் உப்பு உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் மற்றும் புதுச்சேரி அருகே உள்ள மரக்காணத்தில், மத்திய, மாநில அரசுகளுக்குச் சொந்தமாக சுமார் 3,500 ஏக்கர் நிலத்தில் உப்பு உற்பத்தி செய்யும் உப்பளங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழகத்தில் வேதாரண்யம், தூத்துக்குடிக்கு அடுத்தபடியாக உப்பு உற்பத்தியில் மரக்காணம் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் சுமார் 25 லட்சம் டன் உப்பு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தமிழகம் மட்டுமல்லாது அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிமாநிலங்கள், வெளிமாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.

இந்த தொழிலை நம்பி இப்பகுதியில் சுமார் 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கூலித் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். இங்கு ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் உப்பு உற்பத்தி துவங்கி நவம்பர் மாதம் வரை நடைபெறும். இந்நிலையில் கடந்த நான்கு நாட்களாக பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக உப்புளங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் உப்பு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் உப்புகளின் வரத்து குறைய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனை ஈடுகட்டும் வகையில், உப்பு உற்பத்தியை அதிகிர்க உப்பளத் தொழிலாளர்கள் பணிகளில் மும்மரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடந்தாண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு பருவ மழை 50% அளவிற்கு கொட்டி தீர்க்கும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ள நிலையில் உப்பு உற்பத்திக்கான முதற்கட்டப் பணிகளான பாத்திகள் அமைத்தல், பாத்திகளைப் பதப்படுத்துதல் போன்ற பணிகளை தொழிலாளர்கள் செய்து வருகின்றனர்.

பாத்திகளில் கடல் நீரை பதப்படுத்தி அதனை வெயிலில் ஆவியாக்குதல் மூலம் உப்பு உற்பத்தி ஆனது முதற்கட்ட செயலாக தொடர்கிறது. இந்த நிலையில் தற்போது பெய்து வரும் கனமழையால் பாத்திகள் மழை நீரால் சூழப்பட்டுள்ளதால் உப்பு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நம்பி உள்ள 3000 தொழிலாளர் தினசரி வாழ்க்கை தற்போது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. எனவே அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் மழைக்கால நிவாரண உதவித்தொகையை அனைத்து உப்பள தொழிலாளர்களுக்கும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென உப்பள தொழிலாளரகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

