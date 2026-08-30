நேபாள பேரிடரில் மாயமான தமிழர்களை மீட்க தொடர் நடவடிக்கை - அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
நேபாளத்தில் தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள், மின்சார வசதிகள் முடங்கி உள்ளதால் அங்குள்ளவர்களை தொடர்புகொள்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.
Published : August 30, 2026 at 4:32 PM IST
சென்னை: நேபாள வெள்ளத்தில் மாயமான தமிழர்களை மீட்க மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளார்.
நேபாளத்தில் கடந்த 26-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி ஏராளமானோர் உயிரிழந்ததுடன் பலர் காணாமல் போனார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து கைலாய மானசரோவர் யாத்திரை சென்றவர்களும் இதில் சிக்கிக் கொண்டனர். அவர்களை மீட்க தமிழக அரசும், மத்திய அரசும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளன. இதில், முதல்கட்டமாக 21 பேர் மீட்கப்பட்டு சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.
|இதையும் படிங்க.. எங்களின் உயிரைக் காப்பாற்றிய சக பயணிகள் தான் சிவன், பார்வதியாக தெரிந்தனர்; நேபாள வெள்ளத்தில் தப்பிப் பிழைத்த திருச்சி சிவரஞ்சனி உருக்கம்
இந்நிலையில், சென்னை குரோம்பேட்டையை சேர்ந்த சுற்றுலா ஏஜென்சி மூலம் கைலாய யாத்திரைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 49 பேரின் நிலைமை என்னவென்று தெரியாததால், அவர்களின் குடும்பத்தினர் பரிதவித்து வருகின்றனர். அந்த 49 பேரில், குரோம்பேட்டை ஜமீன் ராயப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் யாத்திரை சென்றுள்ளனர்.
அவர்களை பற்றி எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை எனக் கூறியும், அவர்களை உடனடியாக மீட்க கோரியும், அவர்களின் உறவினர்கள் நேற்று சென்னை குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலையில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், அந்த 6 பேரின் இல்லத்திற்கு சென்று, அவர்களின் உறவினர்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். அவரிடம், தங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களை எப்படியாவது மீட்டுக் கொடுத்து விடுங்கள் உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் வெங்கடரமணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தால் பாலங்கள் துண்டிக்கப்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் மாற்று வழிகள் மூலமாக மீட்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் மூலம் அங்கு தங்கியுள்ளவர்களை கண்டறியும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
சில அமைச்சர்கள் சென்னை திரும்பியுள்ள நிலையில் வெளிநாடுவாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு டெல்லியில் முகாமிட்டு மீட்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைத்து வருகிறார்.
|இதையும் படிங்க... நேபாளத்தில் சிக்கிய தமிழர்களில் 219 பேர் பத்திரமாக மீட்பு: நாளை தமிழகம் திரும்புகிறார்கள் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தகவல்
தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள், மின்சார வசதிகளும் முடங்கி உள்ளதால் அங்குள்ள தொடர்புகொள்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்திய ராணுவம் தனது சிறப்பு குழுக்களை களமிறக்கி காணாமல் போனவர்களை கண்டறிந்து மீட்கும் பணியை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து வழங்கும்" என்று தெரிவித்தார்.