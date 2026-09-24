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'ரமணா' பட பாணியில் இறந்துவிட்டதாகக் கூறிய பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை? தனியார் மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு

மருத்துவமனை தரப்பில் இருந்து தேவி உயிரிழந்துவிட்டதாக நாங்கள் அவரது உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என காவல்துறையின் பேச்சுவார்த்தையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தனியார் மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு
தனியார் மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 4:07 PM IST

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சென்னை: இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிய பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்ததாக தனியார் மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தேவி (வயது 52). இவர் வயிற்றுவலி காரணமாக கடந்த 18-ஆம் தேதி சென்னை காசிமேடு பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று (செப்டம்பர் 23) அதிகாலை தேவி உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக அவரது உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, தேவியின் உறவினர்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று பார்த்தபோது, அவர் எந்தவித அசைவும் இன்றி இருந்துள்ளார்.

தேவி உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்த நிலையில், மற்ற மருத்துவர்கள் சிலர் தேவிக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வந்ததாக உறவினர்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதனால், தேவிக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்து உறவினர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டதால், சிகிச்சை குறித்து மருத்துவர்களிடம் அவர்கள் விசாரித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், மருத்துவர்கள் தேவி உயிருடன் தான் இருக்கிறார் என்று கூறி அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்ததாகவும், மருத்துவர்கள் மேற்கொண்ட சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தேவியின் உறவினர்களிடம் பணம் கேட்டதாகவும் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். இதையடுத்து மருத்துவமனையில் திரண்ட தேவியின் உறவினர்கள், மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதுதொடர்பான தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தேவியின் உறவினர்கள் மற்றும் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இருதரப்பு விளக்கங்களையும் கேட்ட காவல்துறையினர், மருத்துவமனையில் உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேவியின் உறவினர்கள், “ரமணா படத்தில் வரும் கதைபோல் இங்கு நடக்கிறது. காலையில் தேவி இறந்துவிட்டதாகக் கூறியதால்தான் நாங்கள் அனைவரும் மருத்துவமனைக்கு வந்தோம். இங்கு வந்து பார்த்தால் அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும், தேவிக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிப்பதற்காக ரூ.2.17 லட்சத்தை கட்டவேண்டும் என்று மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறுகிறது. தேவி உயிரிழந்துவிட்டார் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். மருத்துவமனை நிர்வாகம் உண்மையை மறைத்து எங்களிடம் இருந்து பணத்தை பெற நினைக்கிறார்கள்” என்று குற்றம்சாட்டினர்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, காவல் துறையினர் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில், “மருத்துவமனை தரப்பில் இருந்து தேவி உயிரிழந்துவிட்டதாக நாங்கள் அவரது உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை. அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தற்போது அவர் உயிரிழந்துவிட்டார். அவரது உடலை எடுத்து செல்வதற்கான நடவடிக்கைகாக ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சைக்கு செலுத்தவேண்டிய பணத்தை மட்டுமே கட்டுமாறு கேட்டோம்” என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

இருதரப்பிலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர், உயிரிழந்த தேவியின் உடலை அவரது உறவினர்கள் பெற்றுக்கொண்டனர். இறந்துவிட்டதாகக் கூறிய பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்ததாக தனியார் மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டிய சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

PRIVATE HOSPITAL
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தனியார் மருத்துவமனை குற்றச்சாட்டு
ALLEGATION AGAINST PRIVATE HOSPITAL

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