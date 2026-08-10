அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் தொடரும் தாமதம்? குழந்தைகள், பெண்களுக்கு எதிரான நிலுவை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
கட்சி பாகுபாடின்றி தகுதியான நபர்களை மட்டுமே அரசு வழக்கறிஞர்களாக நியமிக்கும் அரசு தலைமை வழக்கறிஞரின் முயற்சியால் தொடர்ந்து தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
Published : August 10, 2026 at 8:32 PM IST
-BY கே.சசிக்குமார்
தமிழ்நாட்டில், அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தில் தொடரும் தாமதத்தால், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்ற வழக்குகளின் விசாரணையைத் தேக்கமடைந்து, நிலுவை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக வேதனை குரல்கள் எழுந்துள்ளன. இதுகுறித்து இந்த செய்திக் கட்டுரையில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 279 நீதிமன்ற வளாகங்களில், மொத்தம் 840 நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தியாவிலேயே ராஜஸ்தானுக்கு (1,110 நீதிமன்றங்கள்) அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் தான் அதிகமான நீதிமன்றங்கள் உள்ளன. இருப்பினும், வழக்குகளின் எண்ணிக்கை குறைவதற்குப் பதிலாக அதிகரித்து வருகின்றன.
அதாவது, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் கடந்த மாத நிலவரப்படி, மொத்தம் 1 லட்சத்து 47 ஆயிரம் உரிமையியல் மற்றும் குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. கடந்த 10 ஆண்டுகளில், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பாக, 39 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 569 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு தவெக அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், கடந்த திமுக ஆட்சியில் மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் ஆஜராவதற்கு அரசு சார்பில் நியமிக்கப்பட்ட அரசு வழக்கறிஞர்கள் 1,100 பேர் உடனடியாக எந்த அறிவிப்புமின்றி ராஜிநாமா செய்தனர்.
அரசு வழக்கறிஞர்கள் ராஜிநாமா செய்ததை தொடர்ந்து, மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் ஆயிரக்கணக்கான உரிமையியல் மற்றும் குற்ற வழக்குகள் தினமும் தேக்கமடைய தொடங்கியதாக மனுதாரர்கள் தரப்பில் அதிருப்தி குரல் ஒலிக்க தொடங்கியது. அதனால், வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க ஏதுவாக புதிதாக வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க தற்போதைய தவெக அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
நெருக்கடியான வழக்கறிஞர்கள் ராஜிநாமா?
தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு முறை ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் போதும், முந்தைய ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட அரசு வழக்கறிஞர்கள், புதிதாக பொறுப்பேற்ற அரசுக்கு ஆதரவு தரும் வகையில், புதிய வழக்கறிஞர்கள் நியமிக்கப்படும் வரை தொடர்ந்து அரசு சார்பில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வந்தனர்.
ஆனால், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு புதிதாக தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க அவகாசம் அளிக்காமல், முந்தைய ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட அரசு வழக்கறிஞர்கள் அனைவரும் உடனடியாக ராஜிநாமா செய்தனர். இதனால், நிலைமையை சமாளிக்க தற்காலிக அடிப்படையில் 70 சதவீத வழக்கறிஞர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வழக்கறிஞர்களுக்கும் போதுமான அனுபவம் இல்லை. அவர்கள் அனைத்து வழக்குகளிலும் ஆஜரானாலும், வாய்தா மட்டுமே வாங்குவதால் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
நியமனத்தில் முறைகேடா?
அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம் என்பது ஆட்சி மாற்றத்தின்போது நடைபெறுகிறது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு அரசு வழக்கறிஞராக பணியாற்ற பலரும் முயற்சி செய்வதால் நியமனத்தில் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. குறிப்பாக ஆளும்கட்சியை சேர்ந்தவர்களே முன்னுரிமை அடிப்படையில் பெரும்பாலும் நியமிக்கப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது
இந்நிலையில், அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிப்பதில் முறைகேடு நடப்பதாக தவெகவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஞானசவுந்தரி, நீதிமன்றம் வரை சென்று முறையிட்டார். இதனால், அனைத்து கட்சிகளையும் சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள், அரசு வழக்கறிஞர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள் என அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் உறுதியாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
புதிய நடைமுறையா?
ஒருவரை அரசு வழக்கறிஞராக நியமிக்க வேண்டுமெனில் அவர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய தொழில் அனுபவம் இருக்க வேண்டும் என சி.ஆர்.பி.சி பிரிவு 24-இல் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் மறுபுறம், வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தில் முறைகேடு என்ற புகார் எழுந்த நிலையில், அரசு தலைமை வழக்கறிஞரே நேரடியாக வழக்கறிஞர்களை நியமனம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார். தவெக வழக்கறிஞர் அணியை சேர்ந்த நிர்வாகி ஒருவர், 300 வழக்கறிஞர்களை நியமனம் செய்ய பட்டியலை அரசு தலைமை வழக்கறிஞரிடம் வழங்கியுள்ளதாக அண்மையில் தகவல் வெளியானது. ஆனால் அந்த பட்டியலை தலைமை வழக்கறிஞர் நிராகரித்துள்ளார்.
இதுவரை உரிமையியல் வழக்குகளுக்கான வழக்கறிஞர்கள் தேர்வு மட்டுமே முடிந்துள்ளது. கட்சி பாகுபாடு இன்றி தகுதியான நபர்களை மட்டுமே வழக்கறிஞர்களாக நியமிக்கும் தலைமை வழக்கறிஞரின் முயற்சியால் இந்த நியமனத்தில் தொடர்ந்து தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக கீழமை நீதிமன்றங்களில் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக மனுதாரர்கள் குமுறுகின்றனர்.
"கட்சி நிர்வாகிகளின் தலையீடு"
இதுகுறித்து முன்னாள் அரசு வழக்கறிஞர் சீனிவாசன், 'ஈடிவி பாரத்' தமிழ் ஊடகத்திடம் கூறுகையில், "அரசு வழக்கறிஞர் பதவிக்கு பலர் விண்ணப்பித்தும், பலருக்கு அனுபவமும், தகுதியும் இல்லாததால், அவர்களை நியமிக்க முடியாத நிலையில் தலைமை வழக்கறிஞர் உள்ளார். அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் கட்சி நிர்வாகிகளின் தலையீடு தொடர்ந்து உள்ளது.
தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர்களுக்கு போதுமான அனுபவம் இல்லை என்றால், காவல்துறை எவ்வளவு தான் சிறப்பாக விசாரணை செய்தாலும், அதை நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்க முடியாமல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு சாதகமாகவே தீர்ப்பு அமையும். இதனால், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி மறுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
"விரைந்து முடிக்க வேண்டும்"
இந்நிலையில், அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் எம்.எல்.ரவி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில்,"அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க தாமதமனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும், குற்றம்சட்டப்பட்டவர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
உதாரணமாக, போக்சோ வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 66 வயது முதியவர், 3 முறை நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரானபோதும், அரசு வழக்கறிஞர்கள் இல்லாததால் வழக்கு முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. தாமதிக்கப்பட்ட நீதி, மறுக்கப்பட்ட நீதியாகும். எனவே, மேலும் தாமதத்தை தவிர்க்க அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.