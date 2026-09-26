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தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு: சிபிஐ இயக்குநர் பிரவீன் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல்

வழக்கறிஞர் கண்ணன் தாக்கல் செய்த மனுவானது வரும் திங்கட்கிழமை (செப்டம்பர் 28) விசாரணைக்கு வருகிறது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 3:17 PM IST

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மதுரை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் சிபிஐ இயக்குநர் பிரவீன் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடியில் இயங்கி வந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக் கோரி பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்நிலையில், போராட்டத்தின் 100வது நாளான கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு மே 22ஆம் தேதி அப்பகுதி மக்கள் ஒன்று திரண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர்.

அப்போது போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 13 பேர் கொல்லப்பட்டனர். மேலும் நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்த வழக்கு மதுரை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதனையடுத்து துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. இந்த வழக்கின் விசாரணை ஏற்கனவே நடந்தபோது, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் ஒரே ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மீது மட்டுமே சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள், குற்றம்சாட்டி குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்திருப்பது ஏற்புடையதல்ல என நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.

அவமதிப்பு மனு

இந்நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் உயரதிகாரிகளை தப்ப வைக்கும் நோக்கத்தில் சிபிஐ செயல்படுவதாகவும், எனவே அதன்மீது நீதிமன்றம் அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வழக்கறிஞர் ஏ.கண்ணன் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் 2018-ஆம் ஆண்டில் நடந்தது. இந்த வழக்கில் சிபிஐ விரைவான விசாரணையை மேற்கொள்ளவில்லை. காலம் தாழ்த்துவதிலேயே குறியாக இருக்கின்றனர். துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அதிகாரிகளையும் இந்த வழக்கில் சேர்த்து கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதே இந்த மனுவின் நோக்கம். ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் ஆழமான விசாரணை நடக்க வேண்டும் என ஏற்கனவே இந்த நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை சிபிஐ பின்பற்றவில்லை.

துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் ஒரே ஒரு காவல் ஆய்வாளர் மீது மட்டுமே குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக அவகாசம் கேட்கின்றனர். எனவே நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்றாத சிபிஐ இயக்குநர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கூறப்பட்டிருந்தது.

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தற்போது ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு வழக்கானது சி.வி கார்த்திகேயன் மற்றும் சக்திவேல் அமர்வு முன்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், வழக்கறிஞர் கண்ணனின் மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், வரும் திங்கட்கிழமை (செப்டம்பர் 28) அந்த மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட்
தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு
THOOTHUKUDI STERLITE
CBI INVESTIGATION IN STERLITE ISSUE
STERLITE SHOOTING INCIDENT

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