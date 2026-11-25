நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் உட்பட 4 பேர் நேரில் ஆஜராக உத்தரவு
லூப் சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாத விவகாரத்தில் தொடரப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 8:32 PM IST
சென்னை: லூப் சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாத விவகாரத்தில் தொடரப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் உட்பட 4 பேர் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மெரினா கடற்கரையில் கலங்கரை விளக்கம் முதல் பட்டினப்பாக்கம் வரை, லூப் சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும்படி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கடந்த 2023 மற்றும் 2025-ஆம் ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்து உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருந்தது.
இந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதும், லூப் சாலையை ஆக்கிரமித்து கடைகள், உணவகங்கள் அனுமதியின்றி இயங்கி வருவதாகவும், பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறி, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், லூப் சாலையில் போக்குவரத்து எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சிக்கும், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை எனக் கூறி, ஆனந்த் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
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இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஏ.டி. ஜெகதீஷ் சந்திரா மற்றும் ஷமீம் அஹமது அடங்கிய அமர்வு, இந்த வழக்கு தொடர்பாக டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் மற்றும் சென்னை போக்குவரத்துப் பிரிவு கூடுதல் ஆணையர் சாமுண்டீஸ்வரி ஆகியோருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.