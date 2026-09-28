குடிநீர், உப்பு, சர்க்கரை பாக்கெட்டுகளில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வாசகம் - உத்தரவை மறுஆய்வு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு
நீதிமன்ற உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி, இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையமும், உத்தரவை திரும்பப் பெறக் கோரி சுத்தமான சுற்றுச்சூழலுக்கான பெட் பேக்கேஜிங் சங்கம் சார்பிலும் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
Published : September 28, 2026 at 4:20 PM IST
சென்னை: குடிநீர் பாட்டில், உப்பு, சர்க்கரை பாக்கெட்களில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கலாம் என்ற எச்சரிக்கை வாசகங்ககளை இடம்பெற செய்ய வேண்டும் என்ற உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது.
நஞ்சுக்கொடியில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் எனும் பிளாஸ்டிக் நுண் துகள்கள் கண்டறியப்பட்டதாக வெளியான செய்தியின் அடிப்படையில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற சிறப்பு அமர்வு தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார், டி.பரத சக்கரவர்த்தி அடங்கிய அமர்வு, மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கால் மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், விலங்குகளுக்கும் தீங்கை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அன்றாடம் பயன்படுத்தும் குடிநீர் பாட்டில்கள், சர்க்கரை, உப்பு பாக்கெட்களில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருக்கலாம் என சிவப்பு நிறத்தில் எச்சரிக்கை வாசகங்கள் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டுமெனவும், இதுசம்பந்தமாக சுற்றறிக்கை வெளியிடும்படி, இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி, இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையமும், உத்தரவை திரும்பப் பெறக் கோரி சுத்தமான சுற்றுச்சூழலுக்கான பெட் பேக்கேஜிங் சங்கம் சார்பிலும் தனித்தனியாக வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
அந்த மனுக்களில், உணவுப்பொருட்களில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கலந்துள்ளது தொடர்பான ஆய்வுகளில் எந்த இறுதி முடிவும் எட்டப்படாத நிலையில், எச்சரிக்கை வாசகங்கள் இடம்பெறச் செய்தால் அது மக்கள் மத்தியில் தேவையற்ற பீதியை ஏற்படுத்தும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதிகள், எச்சரிக்கை வாசகங்கள் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என்ற உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்ய முடியாது என மறுத்து, மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.