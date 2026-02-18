ETV Bharat / state

சிலிண்டர் வெடித்து இறந்த பெண்ணின் வாரிசுகளுக்கு ரூ.23 லட்சம் நஷ்ட ஈடு: நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அதிரடி

45 நாட்களுக்குள் இழப்பீட்டு தொகையை வாரிசுகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 1:36 PM IST

நெல்லை: சிலிண்டர் வெடித்து இறந்த பெண்ணின் வாரிசுகளுக்கு ரூ.23 லட்சம் நஷ்ட ஈடு வழங்க நுகர்வோர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தை அடுத்த விக்கிரமசிங்கபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முருகன். இவரது மனைவி சண்முகம். இந்நிலையில், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முருகன் வீட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது. வீட்டில் இருந்த கேஸ் சிலிண்டரில் ரெகுலேட்டர் தானாக திறந்து கேஸ் வெளியேறிய நிலையில், அதிக மின் அழுத்தம் காரணமாக சிலிண்டர் வெடித்து வீடு தரைமட்டமானது. அப்போது வீட்டில் இருந்த முருகன் மனைவி சண்முகம் படுகாயமடைந்தார்.

உடனே அவரை அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சண்முகத்தை அழைத்து சென்ற நிலையில், அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இதனால் மனமுடைந்த சண்முகத்தின் மகன் கார்த்திக், இந்த சம்பவத்திற்கு கேஸ் நிறுவனம், அதன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மற்றும் மின்சார வாரியம் செய்த சேவை குறைபாடே காரணம் எனக் குற்றஞ்சாட்டி நெல்லை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரணை செய்த ஆணையத் தலைவர் பிறவி பெருமாள், உறுப்பினர் சண்முகப்பிரியா சம்பந்தப்பட்ட கேஸ் நிறுவனம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், மின்சார வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் ஆகியோரின் சேவை குறைபாடு தான் சண்முகம் உயிரிழப்பிற்கும், வீடு இடிந்ததுக்கும் காரணம் என தீர்மானித்தனர்.

உயிரிழந்த சண்முகம்
உயிரிழந்த சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து, நஷ்ட ஈடாக ரூ.15 லட்சமும், அதனை வழக்கு தாக்கல் செய்த நாள் முதல் 9% வட்டியுடனும், வழக்குச் செலவாக ரூ.10 ஆயிரம் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் எனவும் தீர்ப்பளித்தனர்.

அதன்படி வட்டி மற்றும் வழக்கு செலவு ரூ.10,000 சேர்த்து மொத்தம் 23,89,165 ரூபாய் பணத்தை 45 நாட்களுக்குள் இழப்பீடாக சண்முகத்தின் வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 8 ஆண்டுகளாக தாயின் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு போராடிய மகனின் சட்டப்போராட்டம் வெற்றி அடைந்துள்ளது.

ரெகுலேட்டர் தானாக திறக்குமா?

இதுகுறித்து காஸ் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்து வரும் நபர்களிடம் விசாரித்தபோது, "ரெகுலேட்டர் உள்ளே இருக்கும் வாஷரில் எதாவது பிரச்னை இருந்தால் அழுத்தம் ஏற்பட்டு இதுபோன்ற ரெகுலேட்டர் தானாக திறக்க வாய்ப்பு உள்ளது" என்றார்.

இதுகுறித்து வழக்கறிஞர் பிரம்மாவிடம் கேட்டபோது, "சம்பவத்தன்று சண்முகம் வீட்டில் உள்ள குளியல் அறையில் குளித்துவிட்டு வெளியே வந்த போது திடீரென 'புஷ்..' என்ற சத்தத்தோடு ரெகுலேட்டர் தானாக திறந்துள்ளது. பின்னர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் மின்னல் அடித்ததை போன்று ஒரு சத்தம் கேட்டுள்ளது. அடுத்த நொடியே வீடு இடிந்து தரைமட்டமானது. ரெகுலேட்டர் திறந்த நேரத்தில் வீட்டில் அதிக மின்னழுத்தம் இருந்தால் உடனடியாக தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது" என்றார்.

