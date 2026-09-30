சேவை குறைபாடு: வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.3.20 லட்சம் வழங்க ரிசார்ட்டுக்கு நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவு
ஆண்டுதோறும் பாயிண்ட்டுகள், இலவச தங்கும் வசதி, எந்த பருவத்திலும் முன்பதிவில் முன்னுரிமை உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் கிடைக்கும் என வாடிக்கையாளருக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
Published : September 30, 2026 at 9:36 PM IST
சென்னை: உறுதியளித்தபடி சேவை வழங்காததால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான வாடிக்கையாளருக்கு விடுதி நிறுவனம் ரூ.3.20 லட்சத்தை திருப்பி செலுத்துமாறு சென்னை தெற்கு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை திருவான்மியூரைச் சேர்ந்தவர் ஆர்.ஸ்ரீதர். இவர் கடந்த ஆண்டு கொடைக்கானலுக்கு சென்ற நிலையில், அங்குள்ள ஒரு தனியார் ரிசார்ட்டில் தங்கியுள்ளார். அப்போது, அந்நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி, அந்த ரிசார்ட் குறித்து பல கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை ஸ்ரீதரிடம் கூறியுள்ளார்.
இதனை நம்பி ரூ.3.30 லட்சம் ரூபாயை செலுத்திய ஸ்ரீதர், 10 ஆண்டு கால ‘ஸ்டெர்லிங் வின்டேஜ்’ உறுப்பினர் திட்டத்தில் சேர்ந்துள்ளார். ஆண்டுதோறும் பாயிண்ட்டுகள், இலவசமாக தங்கும் வசதி, எந்த பருவத்திலும் முன்பதிவில் முன்னுரிமை உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் கிடைக்கும் என உறுதியளிக்கப்பட்டிருந்தாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஸ்ரீதர், கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் உள்ள அந்த ரிசார்ட்டில் தனது குடும்பத்தினருடன் தங்குவதற்கு முன்பதிவு செய்ய முயன்றார். அப்போது, பல நிபந்தனைகளை கூறி, ரிசார்ட் நிர்வாகம் முன்பதிவை நிராகரித்ததாக கூறப்படுகிறது.
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அதே சமயம், தனியார் முன்பதிவு செயலிகளில் அதே விடுதியில் அறைகள் காலியாக இருப்பது ஸ்ரீதருக்கு தெரியவந்தது. மேலும், பருவக்கால கட்டுப்பாடுகள் அடங்கிய பட்டியலை, உறுப்பினர் சேர்ந்த ஓராண்டு கழித்தே அந்நிறுவனம் பகிர்ந்ததும் தெரியவந்தது.
இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான ஸ்ரீதர், சென்னை தெற்கு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கானது, ஆணையத் தலைவர் பி.ஜிஜா, உறுப்பினர்கள் வி.ராமமூர்த்தி, ஜே.ரவீந்திரன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நுகர்வோர் ஆணையம், “உறுப்பினர் சேர்க்கையின் போது உண்மைகளை மறைத்து, பின்னர் கட்டுப்பாடுகளை விதித்ததை, சேவை குறைபாடு மற்றும் முறையற்ற வணிக நடவடிக்கையாகவே கருத முடிகிறது.
எனவே, பாதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீதருக்கு உறுப்பினர் கட்டணத்தில் ரூ.3 லட்சமும், சேவை குறைபாட்டுக்கு இழப்பீடாக ரூ.10 ஆயிரமும், வழக்கு செலவுக்காக ரூ.10 ஆயிரமும் என மொத்தம் ரூ.3.20 லட்சத்தை 8 வார காலத்துக்குள் சம்பந்தப்பட்ட விடுதி நிர்வாகம் வழங்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டது.