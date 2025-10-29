வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் - நேரடியாக ஆதரித்த பாஜக; அதிமுக மறைமுக ஆதரவு!
Published : October 29, 2025 at 6:06 PM IST
சென்னை: ''வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் தலைமை அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்றது. இதில், தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கைக்கு அனைத்துக் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் பாஜக மட்டும் ஆதரவு தெரிவித்தது.
தமிழ்நாடு, கேரளா, உத்தரப் பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், குஜராத், ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள், கோவா, புதுச்சேரி, அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவு ஆகிய யூனியன் பிரதேசங்களில் ஒரே நேரத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் துவங்க உள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, மாநகராட்சி ஆணையரும், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருமான குமரகுருபரன் தலைமையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தலைமை அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ், பாஜக, ஆம் ஆத்மி கட்சி, நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
பாஜக
ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு பின், பாஜக மாநில செயலாளர் கராத்தே தியாகராஜன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "சென்னையில் மொத்தம் 16 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இக்கூட்டத்தில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தி உள்ள எஸ்.ஐ.ஆர் பற்றியும், முகவர் படிவம், வாக்காளர் பட்டியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றியும் விரிவாக பேசி உள்ளோம்.
தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும் என்று எங்களது கருத்தை தெரிவித்துள்ளோம். இந்த விவகாரத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பாஜக மீது குற்றம் சொல்கிறார். இந்த விவகாரத்தில் வேண்டும் என்றே அவர் மக்களை குழப்புகிறார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக இணையதளத்தில் விரிவாக உள்ளது. பூத் லெவல் அளவில் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். SIR தொடர்பாக வரும் 2 ஆம் தேதி திமுக நடத்தக்கூடிய அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் டைம் பாஸ் கூட்டம். பக்கோடா சாப்பிடுவார்கள்'' என்று கூறினார்.
காங்கிரஸ்
தமிழக காங்கிரஸ் வழக்கறிஞர் அணியின் மாநில துணைத் தலைவர் நவாஸ் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "பாஜக உள்நோக்கத்தோடு எஸ்ஐஆர் திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. 2026 ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை விட்டு விட்டு அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு இதனை கொண்டு வந்து கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும்.
சிறுபான்மையினர், கிறிஸ்தவ மக்கள், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக கொண்டு வந்துள்ள தாக்குதல் தான் எஸ்ஐஆர் திட்டம். பீகாரில் சிறப்பாக நடைபெற்ற திட்டம் என கூறுகிறார்கள். அங்கு தான் 60 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்தலுக்கு 6 மாதம் தான் உள்ளது. இப்போது ஏன் அவசரமாக செய்ய வேண்டும்? தேர்தலுக்கு பிறகு செய்யலாமே. தேர்தல் ஆணையத்தை தோழனாக வைத்து புறவழியில் பாஜக வர நினைக்கிறது." என்று நவாஸ் கூறினார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்திய சென்னை மாவட்ட செயலாளர் செல்வா கூறுகையில், "நவம்பர் முதல் டிசம்பர் மாதத்தில் இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என கூறி உள்ளார்கள். இது பருவமழை காலம் என்பதால் அந்த கால கட்டத்திற்குள் மேற்கொள்ள முடியாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம். சுருக்க முறை திருத்தமே போதுமானது. மீறி SIR கொண்டு வந்தால் ஒத்துழைக்க மாட்டோம். தேர்தல் ஆணையம் ஒரு தலைப்பட்சமாக செயல்படுகிறது'' என்று கூறினார்.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி
இதையடுத்து பேசிய விசிக தலைமை நிலையச் செயலாளர் இளஞ்சேகுவாரா கூறுகையில், ''SIR ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. பீகாரில் வாக்கு திருட்டு நடைபெற்றுள்ளது. பாஜக தமிழகத்தில் காலூன்ற அவசரம் அவசரமாக SIR கொண்டு வருகின்றனர். அதனை நிறுத்த வேண்டும்'' என்று கூறினார்.
அதிமுக
அதிமுக சார்பாக அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் ஆர்.ராஜேஷ், தி.நகர் சத்யா உள்ளிட்டோர் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பணியில் வாக்காளர் பட்டியலை முறையாக சீரமைக்க வேண்டும் என அவர்கள் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தியதாக தெரிகிறது. ஆனால் அதிமுக பிரதிநிதிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திமுக, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், ஆம் ஆத்மி, நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. ஆனால் பாஜக மட்டும் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.