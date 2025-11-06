முதலமைச்சர் பட்டியலில் செங்கோட்டையன் பெயர்; 24 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மனம் திறந்த டிடிவி தினகரன்!
எடப்பாடி பழனிசாமியை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காகவே அமமுக தொடங்கப்பட்டதாக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.
Published : November 6, 2025 at 7:14 PM IST
சென்னை: 2001இல் முதலமைச்சர் பட்டியலில் செங்கோட்டையன் பெயர் இருந்தது உண்மைதான் என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அடையாறு அமமுக தலைமை அலுவலகத்தில் சென்னை மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைப்பெற்றது. இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், "கூட்டணிக்கு அவசரம் இல்லை, அரசியல் ரீதியாக சூழ்நிலைகள் மாறி வருகிறது. விரைவில் கூட்டணி குறித்து முடிவுக்கு வருவோம். 2021 தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெறாது என எழுத்துப் பூர்வமாகவே கொடுத்தேன். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் செயல்பாடுகள் தவறாக உள்ளது. அவருக்கு யாரை பார்த்தாலும் பயம். தலைமை பண்பு என்றால் யாரை வேண்டுமானாலும் எதிர்கொள்ள வேண்டும். ஆனால், அவருக்கு அந்த திராணி இல்லை.
ஜானகி அணியை சேர்ந்த பன்னீர்செல்வத்தையே முதலமைச்சர் ஆக்கியவர் ஜெயலலிதா. தன்னை தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கி பேசிய எத்தனையோ பேரை அரவணைத்து சென்றவர் ஜெயலலிதா. அதிமுக ஆட்சியை கொண்டு வர தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட்டார் ஜெயலலிதா. அதே நேரத்தில் நான் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் சேருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைவராக இருப்பதற்கு தகுதியே இல்லை. விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்துக்கு பிறகு அதிமுக மூன்றாவது இடத்துக்கு தான் செல்லும். 2026 தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கும், தமிழக வெற்றி கழக கூட்டணிக்கும் தான் போட்டி உள்ளது" என்றார்.
கூட்டணி தொடர்பாக பேசிய அவர், "பல கட்சிகள் கூட்டணிக்காக எங்களை அணுகி வருகிறார்கள். பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கவில்லை. அனைத்தும் ஆரம்பக்கட்டத்தில் தான் உள்ளது. அரசியலில் இன்னும் சில மாற்றங்கள் வர உள்ளது. அமமுக இருக்கும் கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும். அதிமுகவில் இருந்து பல நிர்வாகிகள் திமுகவில் சேர்கிறார்கள். எங்களுடன் பலர் தொடர்பில் இருந்தாலும் பழனிசாமியை வீழ்த்த திமுக தான் சரியான இடமாக இருக்கும் என அங்கு சென்றுள்ளார்கள். அமமுக பழனிசாமியை தனியாக வீழ்த்தும் சக்தியுடன் இல்லை. வளர்ந்து வருகிறோம். அதிமுகவில் இருப்பவர்கள் மீது எந்த தனிப்பட்ட கருத்து வேறுபாடு கிடையாது. பழனிசாமி எங்களுக்கு இழைத்த துரோகத்துக்காக அவரை வீழ்த்த செயல்படுகிறோம். அவரை வீழ்த்தியபின் எம்ஜிஆர் விதித்த சட்டத் திட்டத்தின்படி அதிமுகவை மீட்டெடுப்போம். அமமுக தொடங்கப்பட்டதே எடப்பாடி பழனிசாமியை வீழ்த்த தான். எங்களின் முதல் குறிக்கோள் துரோகத்தை வீழ்த்துவது. அதன் பின் அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க வேண்டும். அதில் யார் வேண்டுமானாலும், எந்த தொண்டர் வேணுமானாலும் பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிடலாம் என்ற விதியை மாற்றுவோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து செங்கோட்டையன் பற்றி பேசிய அவர், "முதலமைச்சர் வாய்ப்பு செங்கோட்டையனுக்கு வந்தது உண்மை. 2001இல் பன்னீர்செல்வத்தை முதலமைச்சர் ஆக்கிய போது செங்கோட்டையன் பெயரும் பட்டியலில் இருந்தது. முதலமைச்சர் பதவிக்கு செங்கோட்டையன் தகுதியானவர். அந்த ஆசை எங்களுக்கும் இருந்தது. ஜெயலலிதா இருந்தவரை திமுக vs அதிமுக என்ற நிலை தான் இருந்தது. ஆனால் இன்றைய கால சூழ்நிலை திமுக vs அமமுக என்ற நிலை தான் உள்ளது. அது தான் எதார்த்தம். 30 வருடம் சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்த விஜய் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் ஆக்குவாரா? அப்படி முதலமைச்சர் ஆக்க எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன காமராஜரா அல்லது கக்கனா?. வரும் தேர்தலில் என்னுடன் இருப்பவர்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆக்க வேண்டும் என்பதே என் இலக்கு. அதை நோக்கி என் பயணம் இருக்கும். எங்களை தவிர்த்துவிட்டு யாரும் ஆட்சி அமைக்க முடியாது" என்றார்.
மேலும், கொடநாடு வழக்கு தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "வாட்ச் மேனை கட்டிப்போட்டு கொடநாடு பங்களாவில் முக்கிய கோப்புகளை தேட தான் சென்றார்கள். ஜெயலலிதா இருந்த போது அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் குறித்து உளவுத்துறை கொடுத்த தகவல்கள் போயஸ் கார்டனில் இருந்தது. அவைகளை படித்துபார்த்து நானும் டாக்டர் வெங்கடேசனும் அப்போதே கிழித்து போட்டோம். பலரின் வண்டவாளங்கள் இருந்தது. ஆனால், அந்த தகவல்கள் கொடநாட்டில் இருக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமியை யாரோ பயமுறுத்தி இருக்கிறார்கள். அதனால் நானும் சசிகலாவும் இல்லாத நேரத்தில் கொடநாடு பங்களாவுக்குள் நுழைந்தார்கள்.
அதில் எத்தனை பேர் இறந்தார்கள். இதனால் பயன் அடைந்தது யார்? யார் ஆட்சியில் நடந்தது. எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்த தகவல்களை வெளியில் விட்டுவிடுவேன் என பயந்து தான் கொடநாடு பங்களாவுக்குள் சென்றார்கள். ஒரு போதும் நான் பிளாக்மெயில் அரசியல் செய்ய மாட்டேன். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டிடிவி தினகரன் என்றுமே சிம்ம சொப்பணம் தான். அவரை வீழ்த்தாமல் நான் ஓய மாட்டேன். நான் வீழ்த்தும் முன் அவரே வீழ்ந்து விடுவார். அவரே கொல்லி கட்டையை வைத்து தலையை சொரிந்து வருகிறார். அவர் குடும்ப அரசியல் தான் நடத்தி வருகிறார்" என்றார்.