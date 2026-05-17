மூன்று மணி நேரம் நீடித்த ஆலோசனை; அதிமுகவில் அடுத்த கட்ட நகர்வு என்ன? - எஸ்.பி.வேலுமணி பரபரப்பு பேட்டி
அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவர் மற்றும் கொறடா நியமனம் தொடர்பாக இரண்டு தரப்பினரும் சபாநாயகரை சந்தித்து தங்கள் தரப்பு ஆதரவாளர்களை நியமிக்க கடிதம் கொடுத்துள்ளனர்.
Published : May 17, 2026 at 5:27 PM IST
சென்னை: அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என அதிமுக எம்எல்ஏ எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்தது. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க தேவையான சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு எண்ணிக்கையை தவெக பெறாத நிலையில், திமுக கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிகள் தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கொடுத்தன. இதனிடையே 13-ஆம் தேதி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுகவை சேர்ந்த 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான 22 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தனர். இதையடுத்து தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 25 பேரையும் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்புகளில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கி உத்தரவிட்டார். இருப்பினும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் பொறுப்பில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி எங்களை நீக்கியது செல்லாது என எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதனால் அதிமுகவில் உட்கட்சி பிரச்சனை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தற்போது அதிமுக இரண்டாக பிளவுபட்டு, தலைமை யாரிடம் உள்ளது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதனிடையே அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவர் மற்றும் கொறடா நியமனம் தொடர்பாக இரண்டு தரப்பினரும் சபாநாயகரை சந்தித்து தங்கள் தரப்பு ஆதரவாளர்களை நியமிக்க கடிதம் கொடுத்துள்ளனர். இதனிடையே இது தொடர்பாக நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த சபாநாயகர், கடிதம் தொடர்பாக விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும் என்றார்.
இந்நிலையில், இருதரப்பிலும் தொடர்ந்து வார்த்தை மோதல் நீடித்து வரும் நிலையில், சென்னையில் உள்ள சி.வி.சண்முகம் அலுவலகத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி, எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், கே.பி.அன்பழகன், காமராஜ் உள்ளிட்டோர் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். மூன்று மணி நேரம் கடந்து நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தமிழக அமைச்சரவையில் பங்கேற்பது தொடர்பாகவும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதற்கிடையே, ஆலோசனை கூட்டம் முடிந்த பிறகு வந்த எஸ்.பி வேலுமணியிடம் செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பிய நிலையில், 'அடுத்த கட்ட நகர்வு குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும்' எனக் கூறியவாறே அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.