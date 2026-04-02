விருதுநகரில் தேமுதிக வேட்பாளர் இல்லாமல் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டம்

கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில், விருதுநகரில் திமுக கூட்டடணியை கடுமையாக விமர்சித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட விஜய பிரபாகர், தற்போது அதே தொகுதியில் திமுக கூட்டணி கட்சியினருடன் சேர்ந்து பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 2, 2026 at 8:42 PM IST

விருதுநகர்: விருதுநகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தேமுதிக வேட்பாளர் விஜய பிரபாகரும், காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூரும் கலந்து கொள்ளாதது, தேர்தல் பணியில் தொய்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, விருதுநகரில் திமுக வடக்கு மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்கள் சார்பில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. அமைச்சர்கள் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், தங்கம் தென்னரசு ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் தேமுதிக, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர்.

ஆனால், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திமுக குறித்து கடுமையாக விமர்சித்த விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. அதே போல் விருதுநகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மதச்சார்பற்ற கூட்டணி சார்பில், தேமுதிக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட விஜய பிரபாகரும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை.

விருதுநகர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை தேமுதிக அறிவித்து பல நாட்களாகியும் இன்னும் விஜய பிரபாகர் தொகுதிப் பக்கம் வராதது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், விஜய பிரபாகர், விருதுநகரில் அதிமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்டார். அப்போது அவர் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியினரை அவர் கடுமையாக விமர்சித்து பரப்புரை மேற்கொண்டார். அந்த தேர்தலில், திமுக கூட்டணி சார்பில் தற்போதைய காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் போட்டியிட்டார். அவர், 4,379 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் விஜய பிரபாகரை தோற்கடித்தார்.

கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், விருதுநகரில் திமுக கூட்டடணியை கடுமையாக விமர்சித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட விஜய பிரபாகர், தற்போது அதே தொகுதியில் திமுக கூட்டணி கட்சியினருடன் சேர்ந்து பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார். இது, அந்த தொகுதி மக்களிடையே பேசுபொருளாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் அவர் இன்னும் விருதுநகர் பக்கம் வரவில்லை.

கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திமுக கூட்டணியை பற்றி கடும் விமர்சனங்களை வைத்து வந்தார். இந்த நிலையில் இன்று நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவரும் கலந்து கொள்ளாதது பெரும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

