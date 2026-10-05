சேலம் அருகே முன்விரோதம் காரணமாக கட்டுமான தொழிலாளி கொடூர கொலை
போலீசார் விசாரணையில் அதே பகுதியை சேர்ந்த ஏழுமலை என்பவர் முன்விரோதம் காரணமாக ஏற்பட்ட தகராறில், அன்வர் பாஷாவை கொலை செய்தது தெரியவந்தது.
Published : October 5, 2026 at 3:22 PM IST
சேலம்: பட்டப்பகலில் முன் விரோதம் காரணமாக, கட்டுமானத் தொழிலாளி நடுரோட்டில் கழுத்தை அறுத்து படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் அருகே உள்ள வெள்ளாளப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அன்வர் பாஷா (50). கட்டுமானத் தொழிலாளியான இவர், தவெகவில் உறுப்பினராகவும் இருந்தார். இவருக்கு பானு என்ற மனைவியும், 2 மகன்களும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். அன்வர் பாஷா வெள்ளாளப்பட்டி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் அருகே சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது, அங்கு நின்று கொண்டிருந்த ஒருவர், அவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டார். பின்னர், யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் இறைச்சி வெட்டும் கத்தியால் அன்வர் பாஷாவின் கழுத்தை அறுத்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடி விட்டார்.
பட்டப்பகலில் மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த பயங்கர சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் அலறியடித்து கொண்டு ஓடினர். ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த அன்வர் பாஷா சிறிது நேரத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதையறிந்த அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் அங்கு திரண்டு அவரது உடலுடன் சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த கருப்பூர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தேவராஜ் தலைமையிலான போலீசார், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, அன்வர் பாஷாவை கொலை செய்தவரை கைது செய்யும் வரை, அவரது உடலை எடுக்க விடமாட்டோம் என கூறி உறவினர்கள் தொடர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும் அந்த பகுதியில் உள்ள தனியார் மதுபானக் கடை மற்றும் பாரை மூட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தனர். மதுக்கடை மூடப்படும் என்று அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததை அடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் சமாதானம் அடைந்து, அன்வர் பாஷாவின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு கொண்டு செல்ல சம்மதித்தனர்.
இதையடுத்து அன்வர் பாஷாவின் உடல், சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அன்வர் பாஷா எதற்காக கொலை செய்யப்பட்டார்? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.
போலீசார் விசாரணையில் அதே பகுதியை சேர்ந்த ஏழுமலை என்பவர் முன்விரோதம் காரணமாக ஏற்பட்ட தகராறில், அன்வர் பாஷாவை கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. இதனிடையே, சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஏழுமலை, நேற்று மதியம் கருப்பூர் போலீசில் சரணடைந்தார். அவரை கைது செய்த போலீசார், கொலைக்கான காரணம் குறித்து அவரிடம் விசாரித்தனர்.
அப்போது மேலும் பல தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளன. அதாவது, ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அன்வர் பாஷாவும், ஏழுமலையும் வெள்ளாளப்பட்டியில் உள்ள மதுக்கடையில் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளனர். அப்போது அவர்களுக்கு இடையே வாய்த்தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் அங்கிருந்தவர்கள் இருவரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
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இந்த நிலையில், நேற்று காலை வெள்ளாளப்பட்டி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் அருகே அன்வர் பாஷாவிடம் ஏழுமலை மீண்டும் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த அன்வர் பாஷா, அங்குள்ள ஒரு இறைச்சி கடைக்கு சென்று கத்தியை எடுத்து ஏழுமலையை தாக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
அதனைத் தடுத்து, அவரிடம் இருந்து கத்தியை பிடுங்கிய ஏழுமலை, தன்னைக் குத்த வந்த அன்வர் பாஷாவின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்தது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதனிடையே வெள்ளாளப்பட்டியில் இயங்கி வரும் அந்த தனியார் மதுக்கடைக்கு போலீசார் சீல் வைத்துள்ளனர்.