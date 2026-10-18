வடமாநில கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒருவர் பலி; இருவர் கைது
தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் தீபக் டோப்போவை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தாக கைது செய்யப்பட்ட அவரின் நண்பர்கள் இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
Published : October 18, 2026 at 8:55 PM IST
சென்னை: வடமாநில கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை தாம்பரம் அடுத்த வேங்கைவாசல் பகுதியில் உள்ள லைஃப்ஸ்டைல் ஹவுசிங் கட்டுமான நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த நிறுவனத்தின் பின்புறம் அங்கு வேலை செய்பவர்கள் தங்குவதற்கான கொட்டகை உள்ளது. இங்கு மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தீபக் டோப்போ (31) உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் கடந்த 9-ஆம் தேதி முதல் அங்கு தங்கி கம்பி கட்டும் வேலை செய்து வந்துள்ளனர்.
இந்த சூழலில், கடந்த 14ஆம் தேதி இரவு தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த கொட்டகையில் தீபக் டோப்போவுக்கும், அவருடன் தங்கியிருந்த பப்லு ஓராவுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
சம்பவம் நடைபெற்ற சில நிமிடங்களில் அதே நிறுனத்தில் பணியாற்றும் சப்லு ஓராவ் என்பவர் கட்டுமானப் பணி மேற்பார்வையாளர் புண்ணிய ஜோதியைத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு, தீபக் டோப்போவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். அதன் பின்னர், புண்ணியஜோதி அங்கிருந்த மற்றொரு மேற்பார்வையாளரான ராஜாவுக்குத் தகவல் தெரிவித்தார்.
உடனடியாகத் தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த கொட்டகைக்கு மேற்பார்வையாளர் ராஜா சென்று பார்த்தபோது, தீபக் டோப்போ அசைவற்ற நிலையில் இருந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தகவல் தகவலறிந்து வந்த 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் தீபக் டோப்போவைப் பரிசோதித்தபோது, அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. மேலும், அவரது முகத்தில் காயங்களும், கழுத்தில் கயிறு இறுக்கிய தடங்களும் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, சப்லு ஓராவ் (34) மற்றும் பப்லு ஓராவ் (30) ஆகியோர் யாரிடமும் சொல்லாமல் அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலிறிந்து வந்த சேலையூர் போலீசார், இறந்தவரின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனிடையே, உடற்கூறு ஆய்வில் தீபக் டோப்போ கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து கொலை நடைபெற்ற இடத்தில் இருந்து தப்பியோடிய இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் சம்பவம் தொடர்பாக அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், தீபக் டோப்போவை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தாக இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர். இதனையை அடுத்து அவர்கள் இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி போலீசார் சிறையில் அடைந்தனர்.