நெல்லையில் நாய் கடியால் கட்டுமான தொழிலாளி உயிரிழப்பு! பொதுமக்கள் அச்சம்!
நெல்லையில் நாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்ட கட்டுமான தொழிலாளி திடீர் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.
Published : November 12, 2025 at 3:01 PM IST
திருநெல்வேலி: நாய் கடித்த கட்டுமான தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரை அடுத்த பழவூர் அருகே உள்ள சிதம்பராபுரத்தை சேர்ந்தவர் ஐயப்பன் (31). கட்டுமான தொழிலாளியான இவர், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வேலைக்கு சென்ற இடத்தில் அவரை நாய் கடித்ததாக தெரிய வந்துள்ளது. ஆனால், ஐயப்பன் அதற்கான சிகிச்சை பெறாமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், நேற்று முன்தினம் கட்டுமான தொழிலாளி ஐயப்பனுக்கு திடீர் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து அவரது குடும்பத்தினர் அவரை உடனடியாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி ஐயப்பன் உயிரிழந்தார்.
பின்னர் நடத்தப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையில், ஐயப்பன் ரேபிஸ் (நாய் கடி வைரஸ்) நோயால் இறந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இந்தச் சம்பவம் அந்தப் பகுதி மக்களை பெரும் அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் நாய் கடி சம்பவம் அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் தெரு நாய்கள் பொதுமக்களை விரட்டி விரட்டி கடிக்கும் சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே தொடர்ச்சியாக நடந்து வருகின்றன.
முன்னதாக நெல்லை மாநகர்ப் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் பள்ளி மாணவர் ஒருவரை தெரு நாய்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து துரத்திய போது, உயிர் பயத்தில் அந்த மாணவன் புத்தகப் பையை கீழே போட்டு விட்டு ஓடிய கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகளும் வெளியாகின. அதே போல் அண்டை மாவட்டமான தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் பகுதியில் தொடர்ச்சியாக தெரு நாய்கள் கடித்து மக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
மேலும் நாய்க் கடி எதிரொலியாக ரேபிஸ் நோயும் அதிகரித்து வருகிறது. இது போன்ற சூழ்நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நாய் கடித்த கட்டுமானத் தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் மக்களை பீதி அடைய செய்துள்ளது. இதனால், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.