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தொப்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் 41% நிறைவு

தொப்பூர் மலைப்பாதைத் திட்டத்தில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைப்பதற்கு ஒரு கிலோ மீட்டர் தூரச் சாலைக்கு ரூபாய் 137 கோடியை இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் செலவிடுகிறது.

தொப்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள்
தொப்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 9:06 PM IST

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தருமபுரி: தொப்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் (NH44) உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் 41% நிறைவடைந்துள்ளது.திட்டமிட்டப்படி 2028- ஆம் ஆண்டிற்குள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நாடு முழுவதும் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசின் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சார்பில் பல்வேறு தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சாலைகள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக சேலம்- தருமபுரி மாவட்ட மக்களின் 78 ஆண்டுகால கனவான தொப்பூர் மலைப்பாதைத் திட்டம் மூலம் உயர்மட்ட பாலம் அமைக்கும் பணிகள் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் சார்பில் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

அபாயகரமான வளைவுகளுடன் அடர் வனப்பகுதியின் நடுவில் உள்ள தொப்பூர் மலைப்பாதையைச் சீரமைத்து 6.6 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கும் வகையில் இத்திட்டம் 905 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் திட்ட இயக்குனர் சீனிவாசுலு
தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் திட்ட இயக்குனர் சீனிவாசுலு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் 83 இடங்களில் 8 மீட்டர் முதல் 50 மீட்டர் உயரத்தில் தூண்கள் அமைக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வழக்கமாக இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சார்பில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூர சாலை 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தொப்பூர் மலைப்பாதைத் திட்டத்தில் ஒரு கிலோ மீட்டர் தூர நெடுஞ்சாலை 137 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படுகிறது.

மலைப்பாதையில் கட்டுப்படுத்த முடியாத வேகத்தில் வரும் வாகனங்கள் விபத்திற்குள்ளானதைக் கருத்தில் கொண்டு அபாய வளைவுகள் மேம்பாலம் மூலமாக நேராக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது தொப்பூர் மலைப்பாதை திட்டம் 41 சதவீதம் முடிவடைந்த நிலையில், திட்டமிட்டப்படி வரும் 2028- ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முடிவடையும்.

இதனிடையே இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் திட்ட இயக்குனர் சீனிவாசுலு மற்றும் அதிகாரிகள் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சீனிவாசுலு, "தொப்பூர் கணவாய் சாலை வழியாகப் பயணிக்கும் வாகனங்கள் அடிக்கடி விபத்துகளில் சிக்கிக் கொள்கின்றன. இதனால் உயிர் இழப்புகளும் ஏற்படுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு இந்த சாலையை விரிவாக்கம் செய்து உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைத்து விபத்தில்லா சாலையாக மாற்ற மத்திய அரசு தீவிரமாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.

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அதன்படி பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. மிக விரைவில் இந்த சாலை பாதுகாப்பான சாலையாக மாற்றப்படும். மேலும் கணவாய் பகுதி, வனப்பகுதி என்பதால் அங்குள்ள விலங்கினங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தொப்பூர் கணவாய் பகுதியில் சாலை விபத்துகள் அதிகளவில் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், இந்த புதிய உயர்மட்ட மேம்பாலம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் பட்சத்தில் சாலை விபத்துகள் குறைந்து, போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வுக் காணப்படும் என்றால் மிகையாகாது.

TAGGED:

தொப்பூர் உயர்மட்ட மேம்பாலம்
இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம்
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SALEM TO DHARMAPURI
NATIONAL HIGHWAY THOPPUR

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