கட்டுமான கழிவுகள் மறுசுழற்சி: சென்னை மாநகராட்சிக்கு தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு
சட்டவிரோதமாகக் கட்டிடக் கழிவுகளைக் கொட்டியவர்களிடம் இருந்து ஓராண்டில் 1 கோடியே 28 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 10:15 PM IST
சென்னை: கட்டிடக் கழிவுகள் பொது இடங்களில் கொட்டப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில் கட்டுமான கழிவு மறுசுழற்சி மையங்கள் திறம்படச் செயல்படுவதை உறுதிச் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை மாநகராட்சிக்கு தென் மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையில் பெசன்ட் நகர் அறுபடை வீடு முருகன் கோவில் பின்புறப்பாதை, திருவான்மியூர் வால்மீகி நகர், ஓட்டேரி நல்லான் கால்வாய், மாம்பலம் கால்வாய் கரைகள், ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு மருத்துவமனை பின்புறம், மயிலாப்பூர் ரயில் நிலையம் அருகில், கிழக்கு கடற்கரை சாலையோரப் பகுதிகள் உள்ளிட்டப் பொது இடங்கள், சாலையோரங்கள், கால்வாய்களில் கட்டிடக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதாக எழுந்த புகாரை கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு தென் மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் தாமாக முன்வந்து வழக்கைப் பதிவுச் செய்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது.
இந்த வழக்கு தொடர்பான அறிக்கையை தென் மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் அறிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்திருந்தது. அதில், "பெருங்குடி மற்றும் கொடுங்கையூரில் செயல்பட்டு வந்த கட்டுமானக் கழிவு மறுசுழற்சி மையங்களின் செயல்பாடுகள் நிறுத்தப்பட்டதால் பல்வேறு பகுதிகளில் சேகரிக்கப்பட்டக் கழிவுகள் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டது. கட்டிடக் கழிவுகள் கண்ட இடங்களில் கொட்டப்படுவதைத் தடுக்க பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் முக்கிய இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
சட்டவிரோதமாகக் கழிவுகளைக் கொட்டியவர்களிடம் இருந்து ஓராண்டில் 1 கோடியே 28 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026 பிப்ரவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரை கட்டிடக் கழிவுகள் தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் இருந்து 5,884 புகார்கள் பெறப்பட்டு 5,411 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. கழிவுகளை அகற்ற வேண்டிய 3,18,887 இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவற்றில் 3,18,727 இடங்களில் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளது. 160 இடங்களில் இந்த பணி நிலுவையில் உள்ளது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை இன்று (அக்.12) மீண்டும் விசாரித்த தென் மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம், உத்தரவையும் பிறப்பித்துள்ளது. அந்த உத்தரவில், "பொது இடங்கள், சாலைகள், நீர்நிலைகளில் கழிவுகளைக் கொட்டக்கூடாது என விதிகள் வலியுறுத்துகின்றன. கட்டிட இடிப்பு பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கும்போது, கழிவு மேலாண்மை விதிகள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்த பின்னர், விதிகள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டுள்ளனவா? என்பதை சரிபார்த்த பிறகே நிறைவு சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்.
கட்டுமான கழிவு மறுசுழற்சி மையங்கள் திறம்படச் செயல்படுவதை சென்னை மாநகராட்சி உறுதி செய்ய வேண்டும். ஏதேனும் மையம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டாலோ, செயல்படாமல் போனாலோ, கழிவுகள் தேங்குவதைத் தடுக்க மாற்று ஏற்பாடுகளை உடனடியாக செய்ய வேண்டும்.
சென்னையில் கட்டிடக் கழிவுகள் பொது இடங்கள், சாலையோரங்கள், கால்வாய்களில் கொட்டப்படுவதைத் தடுப்பதை மாநகராட்சி உறுதிச் செய்ய வேண்டும். மாநிலம் முழுவதும் கட்டுமான கழிவுகளைச் சேகரித்தல், கொண்டு செல்லுதல், மறுசுழற்சி செய்தல், அகற்றுதல் ஆகியவை சட்ட விதிகளின்படி நடைபெறுவதை தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கண்காணிக்க வேண்டும்" என உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.