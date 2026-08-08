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தொகுதி மறுவரையறையே கூடாது - முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம்

அனைத்து மாநிலங்களிலும் 50 சதவிகிதம் அளவுக்கு எம்.பி. தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தலாம் என்ற எண்ணமோ, மக்கள்தொகை அடிப்படையில் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது என்ற நிலைப்பாடோ கூடாது

அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் திருமாவளவன், சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர்
அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் திருமாவளவன், சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 10:59 PM IST

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சென்னை: நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறையே கூடாது என்றும், தமிழகத்தில் உள்ள 39 மக்களவைத் தொகுதி எண்ணிக்கை குறையக்கூடாது எனவும் தமிழக முதல்லர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் இன்று ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மத்திய பாஜக அரசு நாடாளுமன்றத்தில் விரைவில் தாக்கல் செய்யலாம் என்று எதிர்பாக்கப்படும் நிலையில், இதற்கு தமிழகத்தில் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி வருகிறது.

இதுதொடர்பாக விவாதிக்க அனைத்துக் கட்சி எம்பிக்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அதன்படி, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி எம்பிக்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

தமிழகத்துக்கு தொகுதி மறுவரையறை தேவையில்லை என்று கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைத்து கட்சி எம்.பி.க்களும் ஒருமனதாக முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இக்கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய விசிக எம்.பி. திருமாவளவன்,"தொகுதிகளுக்கான மறுவரையறையைக் கைவிட வேண்டும். இப்போதுள்ள எண்ணிக்கை 543 என்பது தொடர வேண்டும் என்று இன்றைய கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றி உள்ளோம். மாநிலங்களுக்கான மக்களவை தொகுதி எண்ணிக்கையும் தொடர வேண்டும். அதாவது தமிழ்நாட்டில் 39 எம்.பி.க்கள் இருக்கிறோம் என்றால் இது இப்படியே தொடர வேண்டும். இந்த ஒரே கருத்து கூட்டத்தில் தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து மாநிலங்களிலும் 50 சதவிகிதம் அளவுக்கு எம்.பி. தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தலாம் என்ற எண்ணமோ, மக்கள்தொகை அடிப்படையில் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது என்ற நிலைப்பாடோ கூடாது என்பதுதான் இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிற தீர்மானம். அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இதனடிப்படையில்,கருத்துகளை முன்வைத்தோம்.

மாநிலங்களவையின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தவரை, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை வைத்து அல்லாமல், அனைத்து மாநிலங்களிலும் சமமான எண்ணிக்கையைக் கொண்டு வருவதற்கேற்ப அரசியலமைப்புச் சட்டத்தைத் திருத்த வேண்டும் என்கிற கருத்தையும் இன்றைய கூட்டத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.

அதேபோல, தனித் தொகுதிகளுக்கான சுழற்சி முறையை பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைமுறைப் படுத்துவதில் அரசு உறுதியாக இருக்க வேண்டும். சட்டப்பேரவையிலும் இந்தத் தொகுதி மறுவரையறை குறித்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று விசிக சார்பில் இக்கூட்டத்தில் கோரிக்கையாக முன்வைத்தோம்"

இறுதியாக பேசிய மதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ, "அனைத்து மாநிலங்களிலும் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 50 சதவீதம் உயர்த்தினால், தொகுதி மறுவரையறையை ஆதரிக்கலாம் என்ற கருத்து பாஜக தரப்பில் முன்வைக்கப்படுகிறது.

இது வெறும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்பான பிரச்சினை மட்டுமல்ல. தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் 7.18 சதவீதமாக உள்ளது. 50 சதவீதம் தொகுதிகள் அதிகரிக்கப்பட்டாலும் இந்த விகிதாச்சாரம் குறையாது என்று கூறி, தொகுதி மறுவரையறையை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஆனால், மக்கள்தொகை அடிப்படையில் மீண்டும் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்படும் சூழல் ஏற்பட்டால், எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறையும் அபாயம் உள்ளது. எனவே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீதம் தொகுதிகள் அதிகரிக்கப்படும் என்ற வாதத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

தமிழ்நாட்டில் தற்போதுள்ள 39 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை தொடர்ந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே இன்றைய கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

ஆனால், டெல்லியில் ஒன்றிய அரசு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்து, தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான மசோதாவை ஆதரிக்குமாறு வலியுறுத்தி வருகிறது.

அனைத்து மாநிலங்களிலும் 50 சதவீதம் தொகுதிகள் அதிகரிக்கப்படுவதால் மசோதாவை ஆதரிக்கலாம் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் சில எதிர்க்கட்சிகளின் சமூக வலைதளப் பக்கங்களிலும் இதுபோன்ற கருத்துகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் அடிப்படையில், சில கட்சிகள் மறைமுகமாக பாஜகவுடன் ஓர் உடன்பாட்டை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருப்பது போல் தெரிகிறது" என்று துரை வைகோ தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TN CM VIJAY
CONSTITUENCY DELIMITATION
அனைத்துக் கட்சி எம்பிக்கள் கூட்டம்
தொகுதி மறுவரையறை
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