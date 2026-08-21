தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம்- அமைச்சர் வன்னி அரசு Vs பாமக எம்.எல்.ஏ. இடையே காரசார விவாதம்
தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் கட்சியை கைப்பற்றிக் கொள்வதற்காக வி.சி.க. நிலைப்பாட்டை மாற்றுவதாக பா.ம.க. எம்.எல்.ஏ. கணேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 21, 2026 at 6:15 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் அமைச்சர் வன்னி அரசு மற்றும் பா.ம.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ் குமார் இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் ஐந்தாவது நாளாக இன்று (ஆக.21) நடைபெற்றது.
தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் உறுதியளித்த அமித்ஷா
அப்போது பேசிய பா.ம.க. எம்.எல்.ஏ. கணேஷ் குமார், "விகிதாச்சார அடிப்படையிலான தொகுதி மறுவரையறையால் பாதிப்பு வராது. தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவ விகிதாச்சாரம் 7.18% குறையாமல் இருந்தால் சரி என கடந்த ஆட்சியில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பேசினீர்கள். ஆனால் தற்போது நிலைப்பாடு மாறுகிறது. நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி 'ஃபேர் தொகுதி மறுவரையறை' என வலியுறுத்தி வருகிறது. தற்போது ஏன் நிலைப்பாட்டை மாற்றுகிறார்கள்? மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உறுதிமொழி கொடுத்துள்ளார்" என்றார்.
பா.ம.க. உறுப்பினர் மோடியை காப்பாற்ற நினைக்கிறார்
இதற்கு பதிலளித்த சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, "நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, தொகுதி மறுவரையறையால் தென் மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படும் எனக் கூறுவது தவறானது. மக்களவையில் தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் 129- லிருந்து 195 ஆக உயரும் என கூறுகிறார். மக்களவையில் அமித்ஷா பேசியது, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் இல்லை. உள்ளே ஒன்று பேசுகிறார், வெளியே ஒன்று பேசுகிறார். ராமதாஸை காப்பாற்றுவதை விட பிரதமர் மோடியை காப்பாற்ற பா.ம.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் நினைக்கிறார்" என கூறினார்.
அப்போது பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "அமைச்சர் மற்றும் பிரதமர் மோடி தொடர்பாக கூறிய கருத்தை நீக்கிவிடலாம். கட்சிகள் குறித்து பேச வேண்டாம், மாநில உரிமைகள் பற்றி மட்டும் பேசலாம்" என்றார்.
அன்று ஒரு நிலைப்பாடு; இன்று ஒரு நிலைப்பாடு
அமைச்சர் வன்னி அரசுவின் பேச்சுக்கு பதிலளித்த பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ் குமார், "யாரையும் காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் பா.ம.க. இல்லை. தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக அரசியல் அடக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர் பா.ம.க. நிறுவனர் ராமதாஸ். பா.ம.க.வைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன காலமெல்லாம் உண்டு. அதில் இருந்து மீண்டு தான் வந்திருக்கிறோம். காவிரி, நீட் யாருக்கு ஆதரவாக இருந்தோம்? பாஜகவுக்கு எதிரான நிலையை தான் நாங்கள் எடுத்தோம்.
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்பட்டால் பாமக எதிர்க்கும். உங்கள் கூட நிற்போம். உள்ளாட்சியில் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மறுவரையறை செய்ய வேண்டும். எந்த உள்ளாட்சியில் தொகுதி மறுவரையறையைக் கேட்டார்கள்? சட்டம் காலாவதியாகும் போது தொகுதி மறுவரையறை தானாக நடக்கும். 7.18% வரும் போது எந்த பாதிப்பும் இருக்காது என்று திருமாவளவன் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். அமித்ஷா உள்ளே ஒன்று பேசுகிறார், வெளியே ஒன்று பேசுகிறார் என்றால் வி.சி.க. தலைவர் திருமாவளவன், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் எடுத்த நிலைப்பாடு ஒன்று, சட்டமன்றத்தில் எடுக்கின்ற தீர்மானம் என்பது வேறு.
நீங்கள் வேண்டுமென்றால் உங்கள் கட்சியைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக உங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்ளலாம். பா.ம.க. என்றும் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்ளாது. அன்றைக்கு என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தமோ, அதே நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கிறோம்" என்றார்.
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