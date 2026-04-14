பிரதமருக்கு முதல்வர் எச்சரிக்கை விடுப்பது ஏற்புடையதல்ல; அண்ணாமலை

தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப்பின் தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 39-இல் இருந்து 59-ஆக அதிகரிக்க கூடும். தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆக்கபூர்வமான யோசனை இருந்தால் கூறலாம் என்று பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை- செய்தியாளர் சந்திப்பு
பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை- செய்தியாளர் சந்திப்பு
Published : April 14, 2026 at 8:45 PM IST

சென்னை: நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்தது ஏற்புடையதல்ல என்று பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

தமிழக பாஜக தேர்தல் அறிக்கை இன்று (ஏப்.14) வெளியிடப்பட்டது. சென்னையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், நாடாளுமன்றத் தாெகுதிகள் மறுசீரமைப்பு குறித்து இன்று வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்துகள் ஏற்புடையதல்ல. அந்த வீடிேயோவில், 'பிரதமருக்கு கடைசி எச்சரிக்கை, 1960ஆம் ஆண்டின் திமுகவை மீண்டும் பார்ப்பீர்கள்' என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறுவது சரியல்ல. அன்று திமுக குடும்பத்தில் இருந்து யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை. அப்பாவி தொண்டர்கள்தான் பாதிக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்காக மலர் வளையம் வைக்கின்றனர்.

நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்து நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமர்வில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் பங்கேற்க வேண்டும்.

மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்யப்படும் என்பது தவறு. மக்கள்தொகை அடிப்படையில் மறுசீரமைப்பு செய்தால் தமிழக எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கை 31-ஆக குறையும். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 816-ஆக அதிகரித்தால் மட்டுமே பெண்களும் 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை வழங்க முடியும். எனவே, மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 543 என்பதை அதிகரிக்க உள்ளோம்.

எந்த மாநிலத்துக்கும் பிரச்சனை இல்லாத வகையில் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீத இடங்களை அதிகரிக்க உள்ளோம். தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 39-இல் இருந்து 59-ஆக அதிகரிக்க கூடும். தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆக்கபூர்வமான யோசனை இருந்தால் கூறலாம். மற்ற மாநில முதலமைச்சர்கள் யோசனை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

திமுகவில் இருந்து கனிமொழி, தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் போன்றவர்கள்தான் தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து வருகின்றனர். முதல் தலைமுறை பெண்களை அரசியலில் கொண்டு வருவதற்கு பிரதமர் விரும்புகிறார். எனவே தொகுதி மறுசீரமைப்பு மற்றும் மகளிர் மசோதாவுக்கு திமுக மற்றும் இந்தியா கூட்டணி ஆதரவு தெரிவிக்காவிட்டால் தமிழக பெண்கள் மன்னிக்கமாட்டார்கள். தாெகுதி மறுசீரமைப்பு செய்வதற்கு வேறு எந்த வழிமுறை உகந்தது என்பதை முதலமைச்சர் கூற வேண்டும்.

நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு ஏப்.16ஆம் தேதி மசோதாவை கொண்டுவரும் போது அனைவருக்கும் தெரியவரும். அதற்குமுன் முதலைச்சர் ஏன் வீடியோ வெளியிட்டு எச்சரிக்க வேண்டும். முதலமைச்சர் கூறுவதை கேட்டு திமுக தொண்டன் யாராவது தீக்குளித்தால் அதை வைத்து அரசியல் செய்ய முதலமைச்சர் முயற்சிக்கிறார்.

அடுத்த தொகுதி மறுசீரமைப்பு நடைபெறும்போது புதுக்கோட்டை நாடாளுமன்ற தொகுதி மீண்டும் உருவாகும் என எனக்கு தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் எழுதியுள்ளது. இந்த சீரமைப்பின் மூலம் புதுக்கோட்டை நாடாளுமன்ற தொகுதி மீண்டும் உருவாகும்.

பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் யாரையும் புறக்கணிக்கவில்லை. சிலிண்டர் வழங்கும்போது பெரும்பான்மை மக்கள் கொண்டாடும் பண்டிகையை முன்னிட்டு 3 சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும். அப்போது மற்றவர்களுக்கும் சிலிண்டர் வழங்கப்படும். பாஜக அனைத்து மதத்தின் பண்டிகைக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும்" என்று அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

