தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரம்; முதல்வர் ஸ்டாலின், ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் ஆலோசனை
தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிரான போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும், அதற்கு ராகுல் காந்தி தலைமை தாங்க வேண்டும் என்றும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார்.
Published : April 16, 2026 at 6:26 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியுடன் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா, மக்களவையில் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நிலையில் ராகுல் காந்தியுடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்தினார்.
அப்போது, தொகுதி மறுசீரமைப்பை கண்டித்து தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் கருப்புக் கொடி ஏந்தும் போராட்டம் குறித்தும், தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா நகல் எரிப்பு குறித்தும் அவரிடம் முதல்வர் தெரிவித்தார். இந்தப் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும், அதற்கு ராகுல் காந்தி தலைமை தாங்க வேண்டும் என்றும் மு.க.ஸ்டாலின் அப்போது ராகுல் காந்தியிடம் வலியுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிரான அனைத்து போரட்டத்திற்கும் நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்.பி.க்கள் முழு ஆதரவு தருவார்கள் என்றும் ராகுல் காந்தியிடம் ஸ்டாலின் அப்போது வாக்குறுதி அளித்ததாகவும் தெரிகிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு காரணமாக தென் மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதால், மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றவிடாமல் தடுக்க வேண்டும் என்றும் ராகுல் காந்தியிடம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் தற்போது 543 இடங்கள் உள்ளன. தொகுதி மறுவரையறை செய்து, அவற்றின் எண்ணிக்கையை 850-ஆக உயர்த்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பான மசோதா குறித்து விவாதிக்க நாடாளுமன்றம் இன்று கூடியுள்ளது.
ஆனால், தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இதனால் மக்களவையில் தென்மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் பெருமளவு குறையும் என்று கூறியுள்ளார். தற்போதைய மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டால், குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய தமிழ்நாட்டிற்கு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் எண்ணிக்கை குறையும் என்று அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, ஏற்கெனவே பாஜக ஆளாத மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களை அழைத்து தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தமிழ்நாடு சந்திக்க உள்ள பாதிப்புகளை கண்டித்து, இன்றைய தினம் அனைவரின் வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.
மேலும், தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக நாமக்கல் சென்றுள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், நாமக்கல் தொகுதிக்கு உள்பட்ட நல்லிபாளையம் பகுதியில் ஒரு இல்லத்தின் முன்பு இன்று கருப்புக்கொடியை ஏற்றினார். தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா நகலையும் எரித்து, இதற்கு எதிராக அவர் கோஷங்களையும் எழுப்பினார்.