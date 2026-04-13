தொகுதி சீரமமைப்பு மசோதா தென்மாநிலங்களின் அரசியல் அதிகாரத்தை பறிக்கும் செயல்: ஆனந்த் சீனிவாசன்

1967-ல் இந்தி திணிப்பிற்கு எதிராகத் தமிழக மக்கள் எவ்வாறு போராடினார்களோ, அதேபோன்றதொரு வலுவான எதிர்ப்பை தமிழக மக்கள் இந்த தொகுதி சீரமைப்பு மசோதாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தொகுதி மறுவரை மசோதா தொடர்பாக ஆனந்த் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 11:00 PM IST

சென்னை: நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா தென் மாநிலங்களின் அரசியல் அதிகாரத்தை பறிக்கும் செயல் என காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்புத் துறை தலைவர் ஆனந்த் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்புத் துறை தலைவர் ஆனந்த் சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத் தொடர் கூட உள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சிகளை ஆலோசிக்காமல் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா கொண்டுவரப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

பொதுவாக, தொகுதி மறுவரையறை என்பது மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை தொடர்ந்தே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆனால், 2021-ல் நடக்க வேண்டிய கணக்கெடுப்பு இதுவரை நடத்தப்படவில்லை. 2027-ல் தான் டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று கூறி விட்டு இப்போது தன்னிச்சையாக இம்முடிவை எடுப்பது முறையற்றது.

தமிழ்நாடு, கேரளா, தெலங்கானா போன்ற தென் மாநிலங்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக குடும்ப கட்டுப்பாடு மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி, மக்கள்தொகையை கட்டுக்குள் வைத்துள்ளன.

இப்போது மக்கள்தொகையை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு தொகுதிகளை மாற்றினால், சிறப்பாக செயல்பட்ட தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் குறையும்.

இது அந்த மாநிலங்களை தண்டிக்கும் செயலாகும். வட மாநிலங்கள் மற்றும் மேற்கு மாநிலங்களின் ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தவே இத்திட்டம் கொண்டுவரப்படுகிறது.

ஏற்கனவே வரி பகிர்வில் தென் மாநிலங்களுக்கு பெரும் அநீதி இழைக்கப்படுகிறது. தமிழகம் வழங்கும் ஒரு ரூபாய் வரியில் 20 முதல் 30 பைசா மட்டுமே திரும்ப கிடைக்கிறது. ஆனால், உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களுக்கு இரண்டு ரூபாய்க்கு மேல் வழங்கப்படுகிறது. அரசியல் அதிகாரமும் பறி போனால், தென் மாநிலங்களின் குரல் நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்கவே முடியாத நிலை ஏற்படும்.

தமிழகத்தின் உரிமைகளை அடகு வைக்கும் இத்திட்டம் குறித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதுவரை வாய் திறக்காதது கண்டிக்கத்தக்கது. வரும் தேர்தலில் அதிமுக-விற்கு வாக்களிப்பது என்பது தமிழகத்தின் உரிமைகளை வடமாநிலத்தவர்களிடம் அடமானம் வைப்பதற்கு சமம்.

1967-ல் இந்தி திணிப்பிற்கு எதிராகத் தமிழக மக்கள் எவ்வாறு போராடினார்களோ, அதேபோன்றதொரு வலுவான எதிர்ப்பு இந்த தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு எதிராக உருவாக வேண்டும். தமிழக மக்கள் தங்களின் அரசியல் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் சக்திகளுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்" என்றார்.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் பேசிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் லட்சுமி ராமச்சந்திரன், "பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை ஏன் தொகுதி மறுவரையறையுடனும், மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புடனும் இணைக்க வேண்டும் என்பதே எதிர்க்கட்சிகளின் பிரதான கேள்வியாக உள்ளது.

2024 மக்களவை தேர்தலிலேயே பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கியிருக்கலாமே என்று நாடாளுமன்றத்தில் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன. பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டிற்கான விதையை முதன்முதலில் விதைத்தது காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி அரசு தான்.

2004-2014 காலகட்டத்திலேயே சோனியா காந்தியின் முயற்சியால் இது மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. தொகுதி மறுவரையறை நடைமுறைக்கு வரும் போது, மக்களவையில் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் 50% அதிகரிக்கக்கூடும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது.

உதாரணத்திற்கு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் தற்போதுள்ள 40 இடங்கள் 60 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும். உ.பி-யில் தற்போதுள்ள 80 இடங்கள் 120 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும். இதன் மூலம் வட மாநிலங்களுக்கும், தென் மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான இடங்களின் வித்தியாசம் 40-லிருந்து 60 ஆக உயரும்.

இது நாடாளுமன்றத்தில் தென்னிந்தியாவின் குரலை பலவீனப்படுத்தும் ஒரு முயற்சியோ? என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. 2011-ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பை அடிப்படையாக வைத்து தொகுதி மறுவரையறை செய்வது தர்க்கரீதியாக சரியாக இருக்காது.

பீகார் தேர்தலுக்கு முன் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவோம் என்று வாக்குறுதி அளித்த மத்திய அரசு, தற்போது அதை டிஜிட்டல் முறையில் நடத்துவதாக கூறினாலும், சாதி குறித்த விவரங்களைச் சேகரிக்கப் போவதில்லை என்பது ஏமாற்றமளிப்பதாக உள்ளது.

முதலில் முறையான சாதிவாரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை நடத்தி, அதன் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறையை மேற்கொள்ள வேண்டும். பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்டி விரிவாக விவாதிக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

