தொகுதி மறுவரையறை: ஆதரிக்கும் அன்புமணி! எதிர்க்கும் கமல்ஹாசன்!
தொகுதி மறுவரையறை அவசியமானது, அதனால் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் அதிகரிக்கும் என்று பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 1:05 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை அவசியம் என்று பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணியும், மறுவரையறையை ஏற்க முடியாது என்று ம.நீ.ம. தலைவர் கமல்ஹாசனும் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், பா.ம.க. தலைவருமான அன்புமணி ராமதாஸ், “தமிழ்நாட்டில் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்படுவது அவசியமானது. இதன் மூலம் மக்களவை மற்றும் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். தமிழ்நாட்டில் தற்போது 39 மக்களவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. அவை 59 ஆகவும், 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் 351 ஆகவும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம்
இதனால் பெண்களுக்கான அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதன் மூலம் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் கீழ் உள்ள மக்கள் தொகை குறையும். இதனால் அவர்கள் தொகுதி முழுவதும் சென்று மக்களின் பிரச்சனைகளை அறிந்து, அரசின் திட்டங்களை சிறப்பாகவும், எளிதாகவும் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க முடியும்.
தொகுதி மறுவரையறை தென் மாநிலங்களுக்கு பாதிப்பையும், வட மாநிலங்களுக்கு அதிக பலனையும் ஏற்படுத்தும் என்ற வாதத்தை ஏற்க முடியாது. அனைத்து மாநிலங்களிலும் விகிதாச்சார அடிப்படையில் தொகுதிகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். தொகுதி மறுவரையறை குறித்து காங்கிரஸ் முன்பு நியாயமான தொகுதி மறுவரையறை வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு, தற்போது மறுவரையறையே வேண்டாம் என்று மாற்றியிருப்பது ஏன் என்று புரியவில்லை.
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மத்திய அரசு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் அல்லாமல் விகிதாச்சார அடிப்படையில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளது” என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.
தொகுதி மறுவரையறையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை விமான நிலையத்தில் மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய கமல்ஹாசன், “தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் எனது நிலைப்பாட்டை, என்னுடைய சிந்தனையை நான் பல நாட்களாகவே வலியுறுத்தி வருகிறேன். தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக தொகுதி மறுவரையை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்கவோ, ஏற்றுக்கொள்ளவோ முடியாது.
தொகுதி மறுவரையறை என்பதை என்ன ஆனாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது தமிழ்நாடு மக்களுக்கு ஏற்றது அல்ல. தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் தி.மு.க.வின் நிலைப்பாடு பற்றி அவர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும். என் நிலைப்பாடு தொகுதி மறுவரையறை ஏற்க முடியாது என்பதுதான்” என்று கூறியுள்ளார்.