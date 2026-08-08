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முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் எம்.பி.க்கள் கூட்டம் என்பது நல்ல தொடக்கம் - மாணிக்கம் தாகூர்

முதலமைச்சர் விஜய் யாருடைய அழுத்தத்திற்கும் பணிந்து செயல்படுபவர் அல்ல என்று மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

மாணிக்கம் தாகூர் செய்தியாளர் சந்திப்பு
மாணிக்கம் தாகூர் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 10:30 AM IST

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சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் எம்.பி.க்கள் கூட்டம் நடைபெறுவது நல்ல தொடக்கம் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும், மக்களவை உறுப்பினருமான மாணிக்கம் தாகூர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர், “தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை பொருத்தவரை முதல் படியை நல்லபடியாக எடுத்து வைத்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய நிதி நிலையை கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும் போது தேர்தலுக்கு முன்பு அளித்த வாக்குறுதிகளில் குறிப்பாக பெண்கள் தொடர்பான முக்கியமான வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு தொடங்கியுள்ளது தெரிகிறது.

தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இது ஒரு நல்ல தொடக்கம். இந்த கூட்டத்தை காங்கிரஸ் கொடுத்த அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் முதலமைச்சர் விஜய் கூட்டியுள்ளார் என்று கூறுவது தவறானது. காங்கிரஸ் யாருக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை.

பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸுக்கு, பாஜகவிடமிருந்தோ அல்லது பிரதமர் மோடியிடமிருந்தோ அழுத்தம் வந்து இருக்கலாம். தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர் கொண்டு வரும் நடவடிக்கையை அன்புமணி ஆதரிப்பாரா என்பது தான் அவரிடம் நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி.

முதலமைச்சர் விஜய்யை பொறுத்தவரை அவர் யாருடைய அழுத்தத்திற்கும் பணிந்து செயல்படக்கூடியவர் அல்ல. கூட்டணி கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை மட்டும் அழைக்காமல், அனைத்துக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் ஆலோசனைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அழைத்துள்ளார். தமிழ்நாட்டின் வருங்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விவகாரம் தொகுதி மறுவரையறை.

இது போன்ற ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையை முதலமைச்சர் மேற்கொள்ளும் போது, அதனை அன்புமணி ராமதாஸ் கொச்சைப்படுத்துவது வருத்தமளிக்கிறது. காவிரி, மேகதாது விவகாரங்களை அன்புமணி தொடர்ந்து அரசியல் செய்வதற்காக மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், காவிரிக்காக ஏற்கனவே சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

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தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அனைவரும் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். மேகதாது அணை கட்ட கூடாது என்று அன்புமணி ராமதாஸ் விரும்பினால் முதலில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து, அவரிடம் தனது எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேண்டும். அதனை செய்யாமல் மற்ற தலைவர்களை பற்றி விமர்சிப்பதில் எந்த பயனும் இல்லை.

மேலும், ஒரு திட்டத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டாலும் அது தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படுகிறதா என்பதுதான் முக்கியம். திட்டம் நிறுத்தப்பட்டால் மட்டுமே அதுகுறித்து கேள்வி எழுப்ப முடியும். திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் பெயர் மாற்றத்தை மட்டும் விமர்சிப்பதில் பயனில்லை.

தமிழ்நாடு அரசு மின்கட்டண உயர்வு விவகாரம் குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். இதன் தாக்கம் பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடும். எனவே மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இதுகுறித்து உரிய கவனம் செலுத்தி தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று மாணிக்கம் தாகூர் கேட்டுக் கொண்டார்.

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