ETV Bharat / state

அதிமுக கூட்டணியில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸுக்கு 5 தொகுதிகள்; தமமுகவிற்கு 1 தொகுதி ஒதுக்கீடு

தேர்தல் ஆணையத்தின் கோட்பாடுகளுக்கு இணக்கமாக வர முடியாததால் சைக்கிள் சின்னத்தில் போட்டியிட முடியாமல், தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுவதாக ஜி.கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜி.கே வாசன் பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 7:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அதிமுக தலைமை வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள ஜி.கே. வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸுக்கு 5 தொகுதிகளும், ஜான் பாண்டியனின் தமமுகவிற்கு 1 தொகுதியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் தமிழகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தொகுதி பங்கீட்டில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமை வகிக்கிற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், ஜி.கே வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகளும், ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு 1 தொகுதியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அஇஅதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்தில் தமிழக பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஜி.கே வாசன், தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியன் ஆகியோர் தொகுதி பங்கீடு குறித்து நேற்று ஆலோசித்தனர்.

அதன்பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜி.கே வாசன், “தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் போட்டியிடுவதற்காக தமிழ் மாநில காங்கிரஸுக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒட்டன்சத்திரம், ஈரோடு மேற்கு, ராணிப்பேட்டை, கிளியூர், கும்பகோணம் ஆகிய 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நாங்கள் போட்டியிடுகிறோம். 5 இடங்களிலும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு வெற்றி பெறுவோம்.

எங்கள் கூட்டணியில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை, ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகுதிகள் அனைத்தும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களோடு கலந்து பேசி ஒத்த கருத்தோடு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் தமாகா கட்சியானது தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் கோட்பாடுகளுக்கு இணக்கமாக வர முடியாததால் சைக்கிள் சின்னத்தில் போட்டியிட முடியாமல் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறோம்” என்றார்.

அவரைத் தொடர்ந்து செதியாளர்களிடம் பேசிய ஜான் பாண்டியன், “கூட்டணி உடனான பேச்சுவார்த்தையில் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு நீண்ட நாள் கோரிக்கையான ஒரு பொது தொகுதியை மனநிறையோடு வழங்கி உள்ளார்கள். எங்களுக்கு ராஜபாளையம் தொகுதியை ஒதுக்கி உள்ளனர். இந்த தேர்தலில் எங்களுக்கு பொது சின்னம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக, பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளையும் கலந்து பேசி தான் எந்த சின்னத்தில் போட்டியிடப் போகிறோம் என்பதை முடிவு செய்ய முடியும். விருப்பத்தொகுதி பட்டியலில் பல தொகுதிகளை கேட்டோம். இப்போது பொது தொகுதி வழங்கப்பட்டிருப்பதால் மனநிறைவோடு போகிறோம்” என்றார்.

TAGGED:

NDA SEAT SHARING
TMK AND TMMK PARTIES
ADMK CONSTITUENCY ALLOCATION
அதிமுக தொகுதி ஒதுக்கீடு
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.