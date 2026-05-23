மின்தடையில் சதி; கருப்பு ஆடுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

மின்சார வாரியத்திற்கு ரூ.2.5 லட்சம் கோடி கடன் உள்ளது என்றும், 50 சதவீத பணியாளர் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மின்வாரிய பொறியாளர் சங்கத்தின் 80-வது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்ற மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
தமிழ்நாடு மின்வாரிய பொறியாளர் சங்கத்தின் 80-வது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்ற மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
Published : May 23, 2026 at 8:33 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் 1 சதவீதம் பேர் கருப்பு ஆடுகளாக இருந்து மெத்தனப்போக்கை கடைப்பிடித்து வருவதாக மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு மின்வாரிய பொறியாளர் சங்கம் 80 ஆவது ஆண்டு விழாவில் மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டின் மின்தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை. சில இடங்களில் லோடு குறைவாக இருக்கும்போது ஃபியூஸ் ஆஃப் ஆவதாலும், சில இடங்களில் லோடு அதிகமாகும்போது ட்ரிப்பிங் ஆவதாலும், பழயை டிரான்ஸ்பார்மர்கள் மற்றும் பழைய கேபிள்களில் ஏற்படும் பழுதுகளுமே மின்தடை ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணங்களாகும்.

கோடைக் காலத்தின் திடீர் வெப்ப உயர்வால் மின்சாரப் பயன்பாடு உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. மின்தடை புகார்களுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வு காண்பதற்கு சென்னையில் 7 ரேபிட் இன்ஜினியர் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு நேற்று இரவு முழுவதும் சுழற்சி முறையில் கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனனர்.

தலைமைப் பொறியாளர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கடந்த இரண்டு நாட்களாக இரவு முழுவதும் தூங்காமல் துணை மின்நிலையங்களில் நேரடியாக ரோந்து மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருவள்ளூர், கள்ளக்குறிச்சி, கோயம்புத்தூர், கரூர் போன்ற மாவட்டங்களிலும் பழுதுகள் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளன. மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் 99 சதவீத ஊழியர்கள் சிறப்பாகச் செயல்படும் வேளையில், 1 சதவீதம் பேர் கருப்பு ஆடுகளாக இருந்து மெத்தனப் போக்கைக் கடைப்பிடிப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் சில தனிநபரின் தூண்டுதலின் பேரில் திட்டமிட்டு மின்சாரத் தடைகளை ஏற்படுத்துவதாக தகவல்கள் வந்துள்ளன. அவ்வாறு தவறிழைப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது இன்று இரவுக்குள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக மின்சார வாரியம் நலிவடைந்து கொண்டே வந்து, தற்போது 2.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனில் சிக்கியுள்ளது. மின்சாரத் துறையில் கடுமையான பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. மொத்தம் 1 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ஊழியர்கள் பணியாற்ற வேண்டிய இடத்தில் தற்போது 70 ஆயிரம் பணியாளர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். இதனைச் சமாளிக்கத் தற்காலிகமாக ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள், கூடுதல் வாகனங்கள் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்டு பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.

பொதுமக்கள் மின்சார வாரியத்தின் 24 மணி நேர உதவி மையத்தை தொடர்பு கொண்டு புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம். அங்கு 300-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியில் உள்ளனர்.

துணை மின்நிலையங்களில் உள்ள ஊழியர்கள் களப்பணிகளில் பிஸியாக இருக்கும்போது தொலைபேசியை எடுக்க முடியாமல் போகலாம். எனவே உதவி மையத்தை தொடர்புகொண்டால் உடனடியாக தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

சோலார் மின் திட்டத்தில் பல முறைகேடுகள் நடந்துள்ளனது. இதனால் ஒப்பந்தம் நிறுத்தப்பட்டு, தவறிழைத்த இருவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. முறையான ஆய்வு இல்லாமல் வழங்கப்பட்ட சுமார் ரூ.2,000 முதல் ரூ.3,000 கோடி மதிப்பிலான சோலார் டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இனி முதலீட்டாளர்கள் எளிதாக அனுமதி பெறும் வகையில் புதிய வெளிப்படையான நடைமுறை கொண்டுவரப்படும். இது தொடர்பாக முதலீட்டாளர்கள் கூட்டம் வரும் திங்கட்கிழமை நடைபெற உள்ளது. இரவு நேரப் பயன்பாட்டிற்கு அனல் மின் நிலையங்களின் செயல்பாடு மிக முக்கியமானது. தற்போது 60 முதல் 65 சதவீத திறனில் இயங்கும் அனல் மின் நிலைய உற்பத்தியை மேலும் மேம்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

