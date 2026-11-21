மீனவர்களுக்கான காப்பீட்டு தொகையை ரூ.20 லட்சமாக உயர்த்த பரிசீலனை: அமைச்சர் ஶ்ரீநாத்
"தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளோம். அந்த திட்டம் வரும் ஏப்ரலில் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளது" என்று அமைச்சர் ஶ்ரீநாத் தெரிவித்தார்.
Published : November 21, 2026 at 4:39 PM IST
தூத்துக்குடி: மீனவர்களுக்கான காப்பீட்டுத் தொகையை ரூ.5 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.20 லட்சமாக உயர்த்துவது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாக மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தெரிவித்துள்ளார்.
உலக மீனவர் தினத்தை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அலுவலக வளாகத்தில் 65 மீனவ பயனாளிகளுக்கு ரூ.20.10 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
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மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் கலந்து கொண்டு, 19 தமிழ்நாடு மீனவர் நலவாரிய உறுப்பினர்கள், வாரிசுதாரர்களுக்கு ரூ.3.30 லட்சம் மதிப்பீட்டில் விபத்து மற்றும் இயற்கை மரண உதவித்தொகையை வழங்கினார்.
அதைத் தொடர்ந்து, கடல்சார் கல்வி பயிலும் 14 மீனவ சமுதாய இளைஞர்களுக்கு ரூ. 4 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கல்வி உதவித்தொகையும், 32 மீனவ பயனாளிகளுக்கு ரூ.12.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் செயற்கைக்கோள் தொலைபேசியும் அமைச்சர் ஸ்ரீ நாத் வழங்கினார். பின்னர், மாநில அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 12 சிறந்த சாதனையாளர்களுக்கு கேடயமும் அவர் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேசுகையில், "விவசாயியும் மீனவரும் தன் குடும்பத்திற்காக மட்டுமன்றி, ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் பசியை போக்குவதற்காக உழைக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் குடும்பத்தைப் பிரிந்து கடலுக்குச் செல்லும் மீனவர்கள் மனதில் ஆயிரம் கனவுகள் இருக்கும். ஆனால் அவர்கள் கரை திரும்பும் வரை அவர்களின் குடும்பத்திற்கு நிம்மதி இருக்காது. மீனவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு முதலமைச்சர் பல திட்டங்களை தீட்டுகிறார்.
தவெக அரசு, மீனவர்களை மண்ணின் வளர்ச்சிக்கான மக்களாகவும் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய தூண்களாகவும் பார்க்கிறது. அதனால் தான் மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணத் தொகையை ரூ.6,000-இல் இருந்து ரூ.7000-ஆக உயர்த்தி உள்ளோம். அதற்காக ரூ.138 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், உயிரிழக்கும் மீனவர்களுக்கான காப்பீட்டுத் தொகையை ரூ.5 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.20 லட்சமாக உயர்த்துவது குறித்தும் ஆலோசித்து வருகிறோம்.
காணாமல் போன மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த தினசரி நிவாரணத்தொகையை ரூ.350-இல் இருந்து ரூ.600-ஆக உயர்த்தி இருக்கிறோம். இதேபோல், அண்டை நாட்டினரால் கைது செய்யப்படும் மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கான நிரவாணத் தொகையை ரூ.600-ஆக உயர்த்தி இருக்கிறோம். தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் துறை சார்பில் ரூ.109 கோடி மதிப்பில் 14,373 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டம்
தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளோம். தூத்துக்குடி மாவட்ட மீனவர்களுக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டாக்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
மீனவர்களின் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்த்து அவர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதிலும் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதிலும் நம் அரசு உறுதியாக இருக்கிறது என்று தெரிவித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் ஶ்ரீநாத் பேசுகையில், "முதலமைச்சர் விஜய்யை 4 நாட்களுக்கு முன்பு சந்தித்த போது, மீனவர்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் குறித்து என்னிடம் பேசினார். அதில் முக்கியமானது, கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டம். அந்த திட்டம் வரும் ஏப்ரலில் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.
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தூத்துக்குடி கடலில் கலக்கப்படும் சாம்பல் கழிவுகளை அகற்றுவதற்கு குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். விரைவில் சாம்பல் கழிவுகள் அகற்றப்படும். மத்திய அரசின் மீனவர் திட்டங்கள் முழுவதும் இந்தி மொழியில் இருப்பதை மாற்றுமாறு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்வோம்.
சென்னை காசிமேட்டில் சில தீய சக்திகள் தூண்டுதலின் பெயரில் போராட்டம் நடைபெறுகிறது. ஆந்திராவில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்களின் படகுகள் நிச்சயம் விடுவிக்கப்படும். வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம். தீய சக்திகளின் வேலை எடுபடாது" என்றார்.