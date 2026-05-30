விவசாய கடன்களை முழுவதும் தள்ளுபடி செய்ய பரிசீலனை: நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்

வரவிருக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் ரூ‌.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.

Published : May 30, 2026 at 7:54 PM IST

நாகை: விவசாய கடன்களை வரம்புகள் எதுவும் இன்றி முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருவதாக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பிராத்தனை செய்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் ரூ‌. 2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் மகளிர் உரிமைத் தொகை வட மாநிலத்தவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியின் நிதி மேலாண்மை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு வாரங்களில் வெள்ளை அறிக்கை தயாராகிவிடும்.

அதேபோல மதுரை மாநகராட்சி ஊழல் குறித்து ஆதாரங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. விரைவில் இந்த விசாரணை இறுதி கட்டத்தை எட்டும். இதற்கு முந்தைய காலங்களில் விவசாய கடன் தள்ளுபடி விவகாரத்தில் ஆர்பிஐ கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை. ஆனால் இம்முறை விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய ஆர்பிஐ கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.

அதன்படி ஆர்பிஐ அறிவுறுத்தலின்படி விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். இருப்பினும் விவசாய கடன்களை வரம்புகள் எதுவும் இன்றி முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

