மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் முழு ஆதரவு அளிக்கும் - பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து நீட் தேர்வை எதிர்த்து வருவதாக பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார்.
Published : July 24, 2026 at 10:17 PM IST
சென்னை: தேர்வுத் தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சி தனது முழு ஆதரவு அளிக்கும் என அக்கட்சி மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "கடந்த நான்கு நாட்களாக இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் சார்பில் தேர்வுத் தாள் கசிவு விவகாரத்துக்கு எதிராக மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இது மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களால் தன்னெழுச்சியாக முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டமாகும்.
இந்தப் போராட்டத்தில் மாணவர்கள் இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர். தேர்வுத் தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு குளறுபடிகளால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி சுமார் 20 மாணவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். அதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதே முதல் கோரிக்கையாகும்.
இனி இதுபோன்ற தேர்வுத் தாள் கசிவுகள் நடைபெறாமல் தடுக்க மத்திய அரசு என்ன சட்ட நடவடிக்கை அல்லது திட்டத்தை கொண்டு வர உள்ளது என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதே மாணவர்களின் இரண்டாவது கோரிக்கையாகும்.
மாணவர்களின் இந்த நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி முழுமையான ஆதரவை வழங்கி வருகிறது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி தலைமையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாங்கள் மாணவர்களின் குரலாக நாடாளுமன்றத்திற்குள்ளும், வெளியிலும் தொடர்ந்து போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறோம்.
மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லும் வகையில் அவரது இல்லம் அருகே அமர்ந்து கவன ஈர்ப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம். மேலும் ராகுல் காந்தியின் இல்லத்தில் இருந்து மகாத்மா காந்தி நினைவிடம் அமைந்துள்ள காந்தி ஸ்மிருதி வரை நடைபயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டிருந்தோம். ஆனால் அதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் பேருந்து மூலம் சென்று காந்தி ஸ்மிருதியில் அமைதியான முறையில் ஆதரவை பதிவு செய்தோம்.
மாணவர்கள் யாருடைய தூண்டுதலும் இன்றி தங்களது எதிர்காலத்தை காப்பாற்றும் நோக்கில் தன்னெழுச்சியாக இந்தப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். பொதுவாக ஒரு போராட்டத்தை திசைதிருப்பும் நோக்கில் வெளியாட்களை பயன்படுத்தி இடையூறு ஏற்படுத்தும் முயற்சிகள் நடைபெறுவது வழக்கமாக உள்ளது. இருப்பினும் மாணவர்கள் தெளிவான இலக்குடன் அமைதியான முறையில் தங்களது போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து வருகின்றனர். நானும் அவர்களுடன் நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்துள்ளேன்.
மத்திய அரசு இதுவரை மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்கவில்லை. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து நீட் தேர்வை எதிர்த்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் நாடு முழுவதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள தேர்வுத் தாள் கசிவு விவகாரத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மாணவர்களுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறார்கள்" என்றார்.