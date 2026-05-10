ETV Bharat / state

தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் பங்கேற்பது எப்போது? - கிரிஷ் சோடங்கர் பதில்

திமுக உடன் பேசப்பட்ட பின்னரே கூட்டணியில் இருந்து விலகும் முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

கிரிஷ் சோடங்கர் பேட்டி
கிரிஷ் சோடங்கர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 10, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக அமைச்சரவை இரண்டாம் கட்ட பதவியேற்பில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் இடம்பெறுவார்கள் எனக் காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை நேரு அரங்கத்தில் இன்று (மே 10) தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சித் தலைவர் விஜய்யைத் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுவதற்காக காலை 8.40 மணிக்கு டெல்லியில் இருந்து ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானம் மூலம் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்னை வந்தடைந்தார்.

இவர் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு, முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் சிறிது நேரம் ஆலோசனை நடத்தி விட்டு, மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார்.

கிரிஷ் சோடங்கர்
கிரிஷ் சோடங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவரை வழி அனுப்புவதற்காகத் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மற்றும் ஐந்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் உடன் வந்தனர்.

ராகுல் காந்தியை வழி அனுப்பி விட்டு வெளியே வந்த காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாடு மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது பேசிய கிரிஷ் சோடங்கர், ”தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைந்துள்ள அரசுக்குக் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவு மக்களின் நலனுக்காகத் தொடரும், தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது தற்போதைய முக்கிய இலக்கு. புதிய முதலமைச்சரின் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க டெல்லியில் இருந்து எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி வருகை தந்தது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மேலும், ராகுல் காந்தி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனுக்கு வருகை தந்து காமராஜர் சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இது எங்கள் கட்சி தொண்டர்களுக்கும், தலைமைக்கும் பெரும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. தேர்தலின்போது இந்த அரசு மக்களிடம் அளித்த வாக்குறுதிகளையும், காங்கிரஸ் கட்சி அளித்த உறுதிமொழிகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டிய நேரம் தற்போது வந்துள்ளது. அந்த நோக்கத்திலேயே கூட்டணிக் கட்சிகள் அனைத்தும் செயல்படும்.

செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி
செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தற்போது அமைந்துள்ள புதிய அரசில் காங்கிரஸ் இடம் பெறும், இது உறுதி. தற்போது முதல் கட்ட அமைச்சர்கள்தான் பதவி ஏற்றுள்ளனர். காங்கிரஸ் சார்பில் அமைச்சர் பட்டியல் இன்னும் வழங்கப்படாததால் இன்று அவர்கள் பதவி ஏற்க முடியவில்லை. அடுத்தக் கட்ட பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் அமைச்சரவையில் இணைவார்கள்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மாநிலத்தின் நிதிநிலை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என அறிவித்துள்ளார். அதன் மூலம் தமிழகத்தின் உண்மையான நிதிநிலை மக்களுக்கு விளக்கப்படும். அதற்குப் பின்னர் புதிய அரசு தனது நிர்வாக பயணத்தை முழுமையாக தொடங்கும்” எனக் கூறினார்.

இவரையடுத்து பேசிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, “இரண்டாம் கட்ட அமைச்சரவை பட்டியலில் காங்கிரஸ் இடம்பெறும். அதை நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்துவோம். இன்று பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் பெருமக்களுக்குக் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

காங்கிரஸ் - தவெக இடையேயான கூட்டணி நாடாளுமன்றம், உள்ளாட்சி என அனைத்து தேர்தலிலும் தொடரும். எந்தெந்த துறையைக் காங்கிரஸ் பெரும் என்பது ஆலோசனை செய்து தெரிவிக்கப்படும்” என்றார்.

திமுக கூட்டணி முறிவு மீதான விமர்சனங்கள் குறித்துப் பேசிய அவர், “நாங்கள் திமுகவிடம் சொல்லாமல் வரவில்லை. எங்கள் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, திமுகவின் பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, மகளிர் அணித் தலைவர் கனிமொழி எம்.பி ஆகியோரிடம் பேசி உள்ளார். இதற்கு பிறகுதான் முடிவு எடுத்தனர். சொல்லாமல் யாரும் வரவில்லை. நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கைகளை மாற்ற வேண்டும் என திமுக கோரிக்கை விடுத்தது அவர்களின் விருப்பம். அதில் நாங்கள் தலையிட முடியாது” என்றார்.

முதலமைச்சராகப் பதவி ஏற்றிருக்கும் விஜய் நாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை படிப்படியாக நிறைவேற்றுவோம் என்று இன்று தெளிவாகச் சொல்லியுள்ளார். அனைத்தையும் கொஞ்சம் பொறுமையாகப் பாருங்கள். ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியைப் பலப்படுத்த எங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TAMIL NADU CHIEF MINITER VIJAY
TVK CONGRESS ALLIANCE
தவெகவில் காங்கிரஸ் அமைச்சர்
கிரிஷ் சோடங்கர்
TVK CONGRESS ALLIANCE IN GOVT FORM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.