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ராகுலை பிரதமர் வேட்பாளராக தவெக ஏற்காவிட்டால் அமைச்சர் பதவியை துறப்போம்- காங்கிரஸ் எச்சரிக்கை

கடந்த சில வாரங்களாக, தவெகவை சேர்ந்த அமைச்சர்கள், இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் விஜய்தான் என்று பேசி வருகிறார்கள்.

அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார்- செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார்- செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 10:58 PM IST

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கன்னியாகுமரி: வரும் 2029 மக்களவைத் தேர்தலில், ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக தவெக ஏற்காவிட்டால், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 2 அமைச்சர்களும் பதவி விலகுவோம் என்று சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். அவரது பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கன்னியாகுமரி அருகே உள்ள வெட்டுமணியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் குமரி மேற்கு மாவட்ட தலைவர் பதவி ஏற்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார், "வரும் 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ராகுல் காந்தி அடுத்த பிரதமராக வருவார். ஒருவேளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதற்கு உடன்படவில்லை என்றால், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த 2 அமைச்சர்களும் பதவியில் நீடிக்க மாட்டார்கள். எங்களுக்கு கட்சிதான் பெரிது. இந்த இயக்கம் எங்களுக்கு பெரியது. இந்த இயக்கம் என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்வேன். இந்தப் பதவியில் இருந்து விலகுமாறு காங்கிரஸ் தலைமை கூறினால், அடுத்த நிமிடமே அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகுவோம்.

ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கலாம். ஒவ்வொரு கொள்கை இருக்கலாம். ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கடைசி தொண்டனின் எதிர்பார்ப்பு ராகுல் காந்திதான்" என்று பேசினார். அவருடைய பேச்சு, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பின்னணி: தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்து தேர்தலை சந்தித்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்துள்ளது. அத்துடன் காங்கிரஸ், விசிக ஆகிய கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையிலும் தவெக இடம் கொடுத்துள்ளது.

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கடந்த சில வாரங்களாக, தவெகவை சேர்ந்த செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா, ஜெகதீஸ்வரி போன்ற அமைச்சர்கள், இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் விஜய்தான் என்று பேசி வருகிறார்கள். இதனால், கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ராகுல் காந்திக்கு போட்டியாக பிரதமர் பதவிக்கு விஜய்யை தவெகவினர் முன்னிறுத்துவதால் காங்கிரஸ் கட்சியினர் அதிருப்தியில் உள்ளனர். இந்நிலையில், தவெக அமைச்சர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில், ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவது உறுதி என்று அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் கூறியிருக்கிறார். ராகுல் காந்தியை பிரதமராக ஏற்காவிட்டால் அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகுவோம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

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